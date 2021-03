Eddie Murphy affirme qu’il a été forcé de jouer avec Louie Anderson pour venir en Amérique

Quand Eddie Murphy a décidé de faire Venant en Amérique, il espérait engager une distribution d’acteurs entièrement noirs pour la comédie dirigée par John Landis. Paramount n’était pas d’accord avec cette idée, et selon Murphy et son partenaire à l’écran Arsenio Hall, le studio les a forcés à jouer un acteur blanc dans le film. Étant donné le choix de trois noms, le couple a décidé que Louie Anderson remplirait le rôle.

Louie Anderson joue le personnage de Maurice dans Venant en Amérique, qui est l’un des collègues de Prince Akeem et Semmi au restaurant de restauration rapide McDowell’s. Maurice revient dans la prochaine suite Coming 2 Amérique aussi, travaillant toujours chez McDowell’s, avec le restaurant déplacé à Zamunda. Le personnage de Maurice était une originalité destiné à être joué par un acteur noir. S’exprimant sur Jimmy Kimmel Live, Eddie Murphy et Arsenio Hall ont décrit la triste histoire derrière le casting de Louie Anderson, indiquant qu’il n’était pas censé être dans le film.

Coming 2 Amérique sortira plus tard ce mois-ci sur Amazon Prime, et Eddie Murphy et Arsenio Hall ont fait des tournées de presse pour promouvoir le film. Tout de suite, le couple admet qu’ils aiment l’acteur et comédien Louie Anderson. Mais il n’aurait pas été le premier choix de Murphy pour le rôle de Maurice. Salle Arsenio a été le premier à laisser échapper que Paramount s’est forcé à embaucher le comédien emblématique des années 80 dans le rôle. Hall dit ceci.

«J’adore Louie, mais je pense que nous avons été obligés de mettre Louie dedans. Nous avons été obligés de mettre dans une personne blanche.

Eddie Murphy confirme cette affirmation, affirmant que les dirigeants de Paramount ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas un casting entièrement noir pour Venant en Amérique. Cela a dérangé Murphy et Hall alors qu’ils tentaient d’aller de l’avant avec le tournage de la comédie légendaire en 1987.

« Ils disaient: » Il doit y avoir une personne blanche dans le film « . J’étais comme, ‘Quoi?’ Alors, qui était le gars blanc le plus drôle? Nous savions que Louie était cool, c’est ainsi que Louie est entré dans le film. «

Arsenio Hall a poursuivi en expliquant que Paramount Pictures leur avait donné une liste d’acteurs blancs parmi lesquels choisir, et qu’elle contenait trois noms différents. L’un d’eux étant Louie Anderson.

« C’était officiel. J’avais une liste. Ils m’ont donné une liste de trois Blancs. Ils ont dit: » Avec qui préféreriez-vous travailler? » J’ai dit: ‘Louie.’ «

Et c’est ainsi que Louie Anderson a fini par être le seul acteur blanc du film. Eddie Murphy et Arsenio Hall aiment évidemment travailler avec Anderson, car les trois comédiens sont venus sur le circuit de stand-up à peu près au même moment. Maurice a été invité à revenir pour plusieurs scènes clés de Coming 2 Amérique, qui sera diffusé exclusivement sur la vidéo Amazon Prime à partir du 5 mars, ce week-end.

