Eddie Hall révèle la pire blessure qu’il ait jamais subie

Eddie Hall est connu pour être l’un des athlètes les plus forts et les plus durs, mais sa longue carrière n’a pas toujours été simple.

Le joueur de 33 ans s’entraîne actuellement pour son tout premier match de boxe, affrontant l’ennemi juré Hafþór ‘Thor’ Björnsson, qui a malheureusement été retardé récemment après s’être déchiré le biceps.

Mais alors que la plupart grimaceraient à la simple pensée de déchirer un muscle, la Bête dit à 45secondes.fr qu’il a fait pire dans le passé.

Crédit : Instagram/@eddiehallwsm

Il dit: « Je pense que la pire blessure que j’aie jamais eue était en fait un mois après avoir remporté le plus fort du monde (2017) quand j’étais au gymnase.

« Je pense que c’est ce bon vieux dicton de » quand on ne regarde pas le ballon, vous faites des erreurs « . J’étais accroupi et je dois avoir, comme, je pense que j’ai échoué un représentant.

« Et au lieu de m’éloigner, je suis retourné pour le finir et ma hanche droite est sortie de son alvéole, ce qui m’a luxé la hanche.

« Et évidemment, cela détruit l’emboîture, cela retire simplement tous les ligaments et tendons et détruit tout.

« Et oui, cela m’a pris environ un an pour apprendre à marcher et revenir là où j’étais. »

Heureusement, Eddie a pu récupérer assez rapidement et est revenu quelques mois plus tard pour conserver son titre d’homme le plus fort de Grande-Bretagne.

Crédit : PA

S’exprimant à l’époque, il a déclaré qu’il avait « de la chance » de revenir.

Il a déclaré au Sheffield Star : « Pour réussir, je ne dirais pas confortablement, est un miracle – car il y a deux mois, je ne pouvais même pas soulever 200 kg.

« Si quelqu’un s’est luxé la hanche, il saurait ce que j’ai vécu. J’étais en fauteuil roulant pendant une semaine.

« La reprise a été épouvantable. J’ai donc beaucoup de chance d’être debout, tout en étant seul à remporter l’homme le plus fort de Grande-Bretagne. »

Mais Eddie n’a pas l’intention de laisser son dernier revers de blessure le faire dévier de son objectif ultime, qui est d’arracher la tête de Thor.

Et il ne pense pas que ce sera un problème.

Hafpor Julius Bjornsson. Crédit : PA

Il nous dit : « Je suis préparé à tous les angles, tu sais.

« Je suis prêt à l’éliminer au premier tour, mais je suis également prêt à faire les six tours complets s’il le faut.

« Alors j’ai tout prévu. Ma préférence est que je veux le blesser un peu. »