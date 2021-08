« Ed Wood »: Une critique du film le plus sous-estimé de Tim Burton

Pendant des décennies, Tim Burton a réussi à gagner la reconnaissance des grandes masses en mettant en œuvre dans le cinéma commercial son style si marqué d’éléments distinctement bizarres, décalés et néogothiques qui sont pour la plupart fortement influencés par l’expressionnisme allemand dominant.

Si certains de ses films comme « Beetlejuice », « Batman » ou « Edward Scissorhands » sont ceux qui retiennent le plus l’attention de la majorité de ses fans, il y en a un en particulier qui, de manière discrète et désintéressée, résume le meilleur de Burton qualités de réalisateur, en plus de transmettre son énorme passion pour l’art de faire des films. Sorti en 1994, c’est « Ed Wood ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Oldboy : Un chef-d’œuvre sur la vengeance (recommandation)

Tout d’abord, un peu de contexte. En 1924, l’écrivain, réalisateur, photographe, producteur et acteur Edward Davis Wood Jr, connu dans la pègre d’Hollywood simplement sous le nom d’Ed Wood, est né. Après sa mort à l’âge de 54 ans, il restera dans les mémoires comme « le pire cinéaste de tous les temps ».

Avec des cassettes comme « Glen or Glenda » (1953), « Bride of the Monster » (1955), « Night of the Ghouls » (1958) ou « Plan 9 from Outer Space » (1959), Ed Wood est à ce jour aujourd’hui connu comme un « auteur culte », présenté comme le plus grand représentant du cinéma de la série z, une catégorie à petit budget encore plus petite que la « série b », ce qui peut donner une idée de la qualité de ses productions.

À travers la vie d’Ed Wood, Tim Burton revient sur sa fascination pour l’environnement suburbain dans une histoire qui, bien qu’elle n’ait pas d’éléments surnaturels, c’est la particularité même et l’excentricité de ses personnages qui évoquent l’atmosphère du cinéma et de la télévision qui l’a influencé dans son enfance.

Les bandes biographiques ont tendance à regarder froidement leurs protagonistes, voire avec véhémence, mais à travers le scénario écrit par Scott Alexander et Larry Karaszewski, Wood est présenté comme un personnage charismatique (voire humoristique) dont la passion excessive pour le cinéma l’empêche de voir sa capacité narrative nulle. et dont le développement n’aurait pas été possible sans la brillante performance de Johnny Depp.

C’est désormais considéré comme un cliché à chaque fois que Tim Burton annonce une nouvelle collaboration avec Johnny Depp, mais c’est dans ce film que le meilleur de cette société créative particulière se révèle. Depp aborde le personnage de Wood avec un optimisme et un enthousiasme vraiment contagieux, sans toutefois paraître trop condescendant envers son personnage. Après tout, c’est une vraie personne dont on raconte la vie.

La section acteur est également agréablement profitée de la participation de Martin Landau, lauréat de l’Oscar du « Meilleur acteur dans un second rôle » grâce à son travail en tant que légende de l’horreur Bela Lugosi, un acteur de théâtre malheureux qui a été catalogué pour son interprétation de Dracula. Dans le film, Landau parvient à capturer l’essence d’être un acteur décadent dans une industrie qui ne l’acclame plus.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Evangelion 3.0 + 1.0 »: L’art de laisser le passé derrière (Revue)

Il y a un moment dans le film où Tim Burton imagine une rencontre fictive entre Wood et le réalisateur légendaire Orson Welles (incarné physiquement par Vincent D’Onofrio avec la voix non créditée de Maurice LaMarche).

Dans ce moment incroyablement fortuit entre le « pire réalisateur de tous les temps » et le génie derrière « Citizen Kane » dans lequel Burton parvient à résumer le message central du film, dans lequel il encourage les aspirants de toute discipline artistique à prendre des risques et à suivre leurs passions indépendamment de de prix.