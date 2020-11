Ed Westwick a perdu son rôle de «  Gossip Girl  » de rêve parce qu’il a donné aux showrunners une ambiance de tueur en série

N’importe quand Une fille bavarde les fans pensent à l’écolier preppy qu’est Nate Archibald, ils pensent immédiatement à Chace Crawford. Cependant, les fans seront intéressés d’apprendre que le rôle de Nate est presque allé à Ed Westwick, sauf pour un accroc. Lisez la suite pour en savoir plus sur ce secret choquant dans les coulisses.

« Gossip Girl » était vénéré pour ses arcs d’histoire dramatiques et parfois tordus

Une fille bavarde est une émission dramatique pour adolescents diffusée sur la CW pendant six saisons. Le spectacle commence lorsque Serena van der Woodsen revient d’une mystérieuse interruption. Elle retrouve son ami Blaire Warldof avec qui elle semble avoir une relation compliquée.

Tout au long de la série, Blaire et Serena se séparent et se maquillent séparément et ne semblent pas toujours avoir à cœur les meilleurs intérêts de l’autre. La série CW suit la vie d’un groupe d’adolescents de la classe supérieure de l’Upper East Side de Manhattan.

Tout au long de l’émission, un blogueur anonyme et omniscient raconte ce que font les Upper East Siders et semble toujours connaître leurs secrets. Les ragots inconnus sont appelés Gossip Girl. Cependant, leur véritable identité est révélée dans la finale de l’émission en tant que Dan Humphrey, l’intérêt amoureux de Serena et l’écrivain en herbe.

La série tourne également autour d’autres personnages tels que Nate (Chace Crawford), le petit ami de Blaire, Chuck, (Ed Westwick) le meilleur ami de Nate, Jenny et Rufus Humphrey (Taylor Momsen, Matthew Settle), Vanessa Abrams (Jessica Szohr) et Ivy Dickens (Kaylee DeFer).

Westwick s’est inspiré de « The Fresh Prince of Bel-Air » pour son personnage

Ed Westwick | Amanda Edwards / WireImage

Edward Jack Peter Westwick est né dans le Hertfordshire, en Angleterre, le 27 juin 1987. Il est le plus jeune enfant de Carole et Peter Westwick, psychopédagogue et professeur à l’université.

Westwick a joué pour la première fois dans le film de 2006 Introduction par effraction après que le Théâtre National de la Jeunesse ait lancé une audition ouverte, un casting. Il a ensuite joué le rôle de Holden dans la série britannique Médecins. En 2006, il a joué un rôle mineur dans Enfants des hommes et a joué le rôle de Johnny Cullin dans Victime.

En 2007, l’acteur britannique a décroché un rôle dans le film Fils de Rambow. La même année, il a obtenu le rôle de Chuck Base dans la série à succès CW Une fille bavarde. Lorsque Westwick a été choisi comme Chuck, il était à Los Angeles depuis un mois car il n’y avait pas beaucoup d’emplois d’acteur dans son pays d’origine.

En 2008, Westwick a eu un rôle dans le film d’horreur 100 pieds comme Joey. L’année suivante, il a eu un rôle d’invité dans Californication en tant qu’étudiant obsédé par la littérature vampire. En 2011, Westwick fait partie de l’ensemble de distribution pour le biopic de Clint Eastwood J. Edgar à propos du directeur controversé du FBI, J. Edgar Hoover.

L’acteur de 37 ans double également dans la musique et est membre du groupe britannique The Filthy Youth. Le groupe s’est inspiré des Doors, des Rolling Stones et des Kings of Leon. Les chansons du groupe «Orange» et «Come Flash All You Ladies» figuraient dans l’un des épisodes de l’émission.

Comment Ed Westwick s’est préparé pour son audition « Gossip Girl »

Westwick a admis que le rôle de Chuck a changé sa vie à jamais car il lui a donné l’exposition dont il avait besoin. Pour représenter efficacement Chuck, il s’est inspiré de Carlton Banks, un personnage de Le Prince de Bel Air. Westwick a appris son accent américain du personnage de la série.

Quand Westwick a auditionné pour un rôle dans Une fille bavarde, il voulait initialement jouer le joueur de crosse Nate. Bien que son audition ait été un succès, son apparence générale et son attrait n’étaient pas le goût du réseau pour l’adolescent preppy.

Bien que les showrunners Stephanie Savage et Josh Schwartz aient aimé son audition, la CW pensait que l’acteur anglais dégageait une ambiance de tueur en série. Puisque Schwartz et Savage ne voulaient pas laisser partir Westwick, ils l’ont encouragé à auditionner pour Chuck à la place, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.