Ed Sheraan dit que South Park a ruiné sa vie avec cet épisode

Bien que sur scène, elles apparaissent avec de la personnalité et beaucoup de caractère, la vérité est que les célébrités ont aussi leur complexe. Ed Sheeran en est un exemple clair : bien qu’étant le créateur de nombreux tubes ces dernières années, il se sentait également mal à l’aise avec la couleur de ses cheveux. D’après le musicien qui vient de sortir son album =, le sien cheveux roux c’est devenu une torture après… Un épisode de Parc du Sud!

Le compositeur a 30 ans, alors la série d’animation pour adultes primée à plusieurs reprises est devenue un énorme attrait pendant son adolescence. C’était en dialogue avec Slam Radio, où il expliquait qu’un chapitre diffusé sur 2005, il intensifia son dégoût particulier. Apparemment, dans l’une des 24 saisons, la fiction se moque de ces roux, faisant de ce sujet le centre d’attention aux États-Unis.

À propos de la livraison Gingembre Enfants, Tenu: « Avoir les cheveux roux en Angleterre était quelque chose dont les gens se moquaient. Mais cela n’avait jamais existé en Amérique parce que les gens ne savaient pas ce que cela signifiait. Cet épisode de South Park a ruiné ma vie”. Bien que ce soit une caractéristique qui identifie le chanteur, pour lui, elle est devenue quelque peu négative bien avant qu’il ne devienne une célébrité.

Dans cet épisode, il est mentionné que les jeunes aux cheveux roux, à la peau pâle et aux taches de rousseur ont en fait une maladie et ne sont pas sans âme. Avec sa satire habituelle de la réalité, Parc du Sud dans ce chapitre, il décide de lancer un mouvement contre tous ceux qui partagent la qualité du chanteur. « J’allais aux États-Unis et tout le monde me disait : « J’aime tes cheveux. Et j’étais comme: « OMG, est-ce que les gens aiment mes cheveux ? ». Puis je me souviens que cet épisode est sorti et a tout changé pour le reste de ma vie. » a fait remarquer Ed Sheeran.

De cette manière drastique, il a complètement changé le regard que le compositeur de Forme de toi il avait de l’allure et commença à craindre de devenir un objet de ridicule. Bien que ses cheveux soient une icône qui l’a aidé à se démarquer des autres et ainsi à devenir une star mondiale, pour lui rien n’est plus pareil depuis que la série animée a abordé ce thème sensible pour le chanteur.

