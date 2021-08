Ed Sheeran sort un nouvel album ! Découvrez les détails et le nom unique

Plus de quatre ans après la sortie de son album à succès « -« , Ed Sheeran a annoncé que son quatrième album tant attendu, intitulé « = », bien entendu, sortira le 29 octobre.

« ‘=’ (Egals) est un record vraiment personnel et qui compte beaucoup pour moi », a-t-il déclaré dans l’annonce. « Ma vie a beaucoup changé au cours des dernières années – je me suis marié, je suis devenu père, j’ai vécu une perte, et je réfléchis à ces sujets au cours de l’album. Je le vois comme mon record de passage à l’âge adulte, et je peux n’attendez pas pour partager ce prochain chapitre avec vous. »

Sheeran a révélé la tracklist de l’album (ci-dessous) et a dévoilé une nouvelle chanson, « Visiting Hours », aux côtés d’une vidéo de performance. Sheeran a sorti le premier single de l’album, « Bad Habits », en juin.

Selon l’annonce, le quatrième volet de la série « albums symboles » de Sheeran, « = » est « un ensemble de chansons qui ont été composées sur une période de quatre ans après son ‘?’ (Diviser) l’ère de l’album. Thématiquement, ‘=’ trouve Ed faisant le point sur sa vie et les gens qui la composent, alors qu’il explore les différents degrés d’amour (‘Le Joker et la reine’, ‘First Times’, ‘2step’) , la perte (« Visiting Hours »), la résilience (« Can’t Stop The Rain ») et la paternité (« Sandman », « Leave Your Life »), tout en traitant sa réalité et sa carrière (« Tides »). »

L’annonce intervient à la fin d’une longue période de calme pour Sheeran depuis qu’il a terminé sa tournée derrière « Divide » de 2017. À cette époque, il a sorti un « No. 6 Collaborations Project » de type mixtape en 2019 et est devenu père d’une fille de près d’un an.

En rapport

Le manager de Sheeran, Stuart Camp, s’est entretenu avec Variety à propos de l’album à la fin du mois dernier – et a déclaré qu’il y aurait probablement un autre album plus tôt que tard, si Sheeran peut tourner aussi longtemps qu’il l’espère. sont autorisés à le faire – pendant deux à trois ans, et il pourrait y avoir plus de records au cours de cette période », a déclaré Camp. « Si nous tournons aussi longtemps, j’imagine qu’il y aura deux albums dans ce cycle. Parce que ce disque a pris tellement de temps à faire, nous avons vraiment beaucoup de chansons, donc cela pourrait arriver assez rapidement. S’il le voulait, il pourrait littéralement sortir un album de ballades acoustiques demain ! »

La nouvelle chanson, « Visiting Hours », trouve Sheeran en train d’accepter la perte de son mentor et ami, l’imprésario de la musique australienne Michael Gudinski, et a été écrite peu de temps après son décès : « Je souhaite que le ciel ait des heures de visite / Donc je peux juste passe et demande ton avis. » Il a fait ses débuts avec la chanson lors d’un mémorial pour Gudinski en mars.

Écrit et enregistré à travers l’Angleterre, la Suède et Los Angeles, la production exécutive de l’album est assurée par Ed Sheeran, Fred (« No.6 Collaborations Project ») et Johnny McDaid (« Divide »), avec une écriture et/ou une production supplémentaire assurée par Steve Mac , Joe Rubel, Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Hodges, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby et Ben Kweller. Le frère de Sheeran, Matthew, un compositeur, contribue également aux arrangements de cordes sur « First Times » et « The Joker and the Queen ».

‘=’ Tracklist officielle :

Marées Frisson Premières fois Mauvaises habitudes Graffiti du viaduc Le Joker et la reine Quitte ta vie Entrer en collision 2étape Arrêter la pluie L’amour au ralenti Heures de visite Marchand de sable Soyez juste maintenant

Vidéo associée: