Ed Sheeran parle de son caméo controversé sur « Game of Thrones »

L’impact culturel de « Game of Thrones », quel que soit son résultat controversé, est hautement indéniable. Non seulement à cause de la visibilité qu’elle a donnée au travail de George RR Martin, mais aussi à cause de la création de symboles qui restent à ce jour frais dans la pensée collective, rendant difficile d’imaginer comment la télévision contemporaine se serait développée sans leur existence. .

Tout au long de la série, des artistes comme The National, Coldplay, Of Monsters And Men ou Sigur Ros ont prêté leurs talents à travers leur bande originale ou certaines interprétations qui figuraient au générique de fin de leurs épisodes, mais aucune collaboration n’a été aussi controversée que celle qui abrite le premier épisode de la septième saison.

L’épisode intitulé « Dragonstone » mettait en vedette Arya, interprétée par Maisie Williams, sur son chemin à travers les Riverlands jusqu’à « King’s Landing », rencontrant un groupe de soldats appartenant à l’armée de Lannister. Entre eux, un soldat chante une ballade d’amour tragique appelée « Hand’s of Gold », qui dans les livres se révèle avoir été écrite pour raconter l’histoire d’amour entre Tyrion et Shae.

Le soldat était joué par nul autre que la pop star Ed Sheeran, faisant partie d’une scène dans laquelle, bien qu’entourée de membres de l’armée ennemie, Arya se rend compte que ces hommes sont des gens de bon cœur qui ne font que suivre les ordres de retourner dans leur bientôt les familles.

La participation de Sheeran en tant que porte-drapeau des Lannister, antagonistes de la série, n’a pas été reçue de manière agréable par ses fans, malgré l’intention narrative de la scène, qui a généré une grande vague de commentaires négatifs à travers les réseaux sociaux, un thème qui refait surface aujourd’hui.

Lors d’une conférence avec Absolute Radio, Sheeran a partagé ses impressions sur sa participation à « Game of Thrones »: un caméo dans cette série ‘et je dis ‘Qu’auriez-vous dit ?’

Ed Sheeran souligne, étant un grand fan de la série, que n’importe qui aurait accepté. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de rejet, mais je suis définitivement plus prudent lorsqu’ils me proposent des camées maintenant », a déclaré le chanteur, qui a même supprimé son compte Twitter peu de temps après son apparition dans la série.

Alors que certains fans de Sheeran critiquaient l’idée que son personnage fasse partie de l’armée Lannister, l’acteur Kristian Nairn, qui jouait Hodor, a déclaré qu’il n’avait pas apprécié le caméo dans la série car il pensait que l’inclusion de pop stars était idiote, alors qu’il s’éloignait du fantasme intégré à la série. Ed Sheeran a récemment sorti « Equals », son quatrième album studio très attendu.