Ed Sheeran obtient la permission de construire une chambre funéraire

Il a expliqué: « Beaucoup de ces personnes viennent de nombreux pays, religions et coutumes, y compris par exemple les États-Unis, l’Irlande, le Ghana, le Nigeria, l’Asie et l’Australie.

« Ainsi, le demandeur cherche à fournir un espace dans lequel, lui, sa famille et ces différentes personnes peuvent se retirer pour la contemplation, la prière et la détente, pour se rencontrer, célébrer et méditer en paix et à l’abri des perturbations, lors de leur visite. »