Ed Sheeran n’avait que deux paires de chaussettes avant de trouver « accidentellement » la célébrité

Ed Sheeran peut vous sembler le genre de gars qui prend soin de lui-même et de son hygiène personnelle, mais à l’époque, il barbotait avec des chaussettes limitées.

Le chanteur de 30 ans – avec un empire musical de 220 millions de livres sterling qui s’est produit complètement « accidentellement » – a vécu autrefois entre seulement deux paires de chaussettes. Beaucoup connaîtront le sentiment.

Crédit : PA

S’adressant au métro, il a déclaré: « En regardant quand je l’ai écrit [his song ‘The A Team’] contre où je suis maintenant – j’avais deux paires de chaussettes. Je n’ai littéralement jamais lavé mes chaussettes et j’ai juste changé de chaussettes.

« Je veux dire, si vous avez rencontré quelqu’un qui me connaissait à l’époque, la seule chose sur laquelle tout le monde pourrait s’entendre, c’est que mes pieds puaient. »

Il a ensuite parlé de son ascension inattendue vers la célébrité, en disant: « Tout le monde était comme: » Si vous mettez sur papier, il y a un gros garçon roux qui rape avec une petite guitare, voulez-vous le signer? F *** non.' »

Le père – qui a accueilli sa fille, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, en septembre – a admis qu’il n’aurait jamais prédit qu’il finirait par devenir l’un des artistes les plus grands et les plus réussis au monde à l’époque où il surfait sur son canapé.

L’interprète de ‘Shape Of You’ a poursuivi : « Maintenant, des gens me disent : ‘Mais tu as dû toujours savoir’, et je ne pense pas que je savais. »

Il a expliqué à l’émission de radio australienne ‘Smallzy’s Surgery’ comment son voyage n’était pas ce qu’il avait prédit, en disant: « ‘Thinking Out Loud’ est l’une des plus grandes chansons que j’ai sorties et qui était censée être une piste bonus sur le Il y a tellement de choses qui sont arrivées par accident ou par hasard.

« Ça a été un voyage fou, comme si rien ne semblait prévu ou censé être. C’est juste arrivé et maintenant je suis là. »

Ed Sheeran se produit sur scène lors de son concert à Cologne, en Allemagne, en 2014. Crédit : PA

Sheeran a déjà parlé de ses débuts lorsqu’il a révélé qu’il dormirait dans le métro après un concert s’il n’avait nulle part où aller.

Dans son livre, il a déclaré: « Je n’ai eu nulle part où vivre pendant une grande partie de 2008 et de 2009 et 2010, mais d’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à le faire fonctionner. J’ai passé une semaine à rattraper le sommeil dans les trains Circle Line.