Ed Sheeran juge les remises de prix « horribles »

Après avoir eu lieu le week-end dernier l’édition 2021 de la livraison des MTV VMA dans la ville de Los Angeles, en Californie, l’auteur-compositeur-interprète britannique Ed Sheeran a fait part de son malaise face à ce type d’événement qu’il qualifie d' »horrible » et qui laisse souvent ses assistants « tristes » et avec un sentiment de défaite.

Sheeran a souligné dans une récente interview qu’il ne se considérait pas comme un grand fan des événements de remise de prix, car ils sont pleins de « personnes qui veulent que les autres échouent ». « L’endroit est plein de ressentiment et de haine envers tout le monde et c’est une atmosphère inconfortable », a noté Sheeran lors d’une conférence avec « The Julia Show » pour Audacy.

Selon l’interprète de « Shape of You », « Tous les artistes sont des gens doux, mais ils sont entourés d’entourages qui veulent qu’ils gagnent, donc un artiste est entouré de dix personnes et un autre artiste en a dix autres et ils se regardent tous l’un l’autre du coin de l’œil ».

Ed Sheeran note également qu’il n’est pas le seul artiste à ressentir cela, car certaines personnes l’ont approché pour lui dire qu’elles se sentaient extrêmement déprimées après chaque cérémonie de remise des prix. « L’ambiance n’est pas agréable. C’est vraiment horrible d’être là. Je pars toujours triste et je n’aime pas ça. »

Dimanche dernier, Ed Sheeran a présenté ses plus récents singles « Shivers » et « Bad Habits » dans l’édition 2021 des MTV VMA, accompagné d’un groupe de sept musiciens qui ont contribué à apporter plus de dynamisme et de profondeur musicale à leurs performances, favorisant le nouveau son électro pop dans leurs chansons.

Sheeran a présenté « Shivers » le vendredi 10 septembre dernier avec une vidéo amusante réalisée par Dave Meyers, avec la participation de l’actrice AnnaSophia Robb. La chanson fait partie de « Equals », leur cinquième album studio dont la date de sortie est prévue pour le 29 octobre.