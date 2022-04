Ed Sheeran fait la fête et tire des pintes au pub de Birmingham dimanche après-midi

Ed Sheeran a été filmé en train de faire du bruit et de déguster une pinte dans un pub de Birmingham, chantant avec les habitants autour de la table de billard tout en renversant une pinte de bière blonde. Vous pouvez consulter les images prises dimanche après-midi ici:

Sheeran s’est dirigé vers un pub appelé The Roost dans Small Heath à Birmingham parce qu’il avait un peu de temps à tuer et voulait prendre une pinte et une partie de billard avec son ami, le rappeur Small Heath JayKae.

Sheeran semble avoir profité d’un peu de temps libre dans la région et a décidé de se lier avec son ami et collaborateur pour quelques pintes et une petite chanson.

Il semble assez amusant, pour être tout à fait honnête.

Ian Connor, l’un des managers de The Roost, a déclaré à 45secondes.fr: « Il était dans le coin et vient d’arriver parce qu’il sait [rapper] Jaykae avant et a fait quelques morceaux avec lui, et Jaykae vient lui-même au pub parce qu’il vient de Small Heath.

«Alors, ils sont venus tous les deux parce qu’il avait une heure à perdre et a décidé de prendre quelques pintes et quelques parties de billard.

« Il était bon comme l’or, ne s’inquiétait pas que quelqu’un vienne lui dire bonjour ou prenne des photos, il semblait apprécier que les photos soient prises. »

Sur la question de savoir si Sheeran serait le bienvenu au pub, Connor a déclaré avec insistance « 100%, à tout moment ».

Ils ont même réussi à amener Ed derrière le bar et à verser quelques pintes – vous pouvez consulter sa technique ci-dessous.

Nous ne pouvons pas savoir exactement pourquoi Sheeran était dans la région, mais il est probable qu’il s’entraîne dans les studios de performance Fly by Nite juste à l’extérieur de Birmingham.

Ainsi, le studio de production ne donne généralement pas grand-chose sur qui s’y rend pour s’entraîner – ce qui explique peut-être pourquoi il a si bien réussi – mais il a été rapporté que des stars telles que Sheeran, Madonna et Kylie Minogue ont toutes utilisé l’espace à façonner avant une visite.

C’est peut-être ce qui a placé Sheeran dans cette mini tournée des pubs des Midlands.

Nous pouvons le supposer car il a également été aperçu portant le même équipement dans un autre pub de Redditch à proximité le même jour.

Photographié avec une pinte de Stella, Sheeran a été vu à une table dans The King’s Arms, apparemment en train de regarder un match de football.

Le Roost n’était pas le seul pub d’Ed dimanche. Crédit : Twitter

Ce ne peut pas être la chose la plus simple de se rendre dans un pub local lorsque vous êtes l’une des stars les plus grandes et les plus reconnaissables de la planète, mais Sheeran semble y être parvenu.

Un fan a commenté: « Oh quel gars incroyable il est, ils ont l’air de passer un bon vieux temps. »