Ed Sheeran était papa pour la deuxième fois et l’a annoncé sur les réseaux sociaux

CÉLÉBRITÉS

Le chanteur britannique a eu sa deuxième fille avec Cherry Seaborn. Découvrez comment elle a annoncé la nouvelle à ses fans du monde entier !

© GettyEd Sheeran annonce qu’il est papa pour la deuxième fois.

La famille d’Ed Sheeran s’agrandit ! La chanteuse britannique a annoncé que ce jeudi leur deuxième fille est née. Après avoir gardé secrète la grossesse de sa femme Cerise Seaborn, la célébrité a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux, suscitant les plus tendres réactions de ses fans. Alors qu’il continue de tourner son dernier album =Sheeran prend du temps pour l’arrivée de son bébé.

Les rumeurs avaient commencé il y a quelques semaines : bien qu’il ne publie généralement pas de nouvelles sur sa vie privée et utilise son profil vérifié pour promouvoir ses nouvelles chansons et émissions en direct, le 6 mai, il a surpris avec une image. Allongé dans un hamac avec sa femme, il a célébré sa journée avec un post particulier : «Joyeux anniversaire à ma ‘baby mama’. 30 ça te va bien”. Et c’est que d’ici là, caché la grossesse de sa deuxième fille.

C’est en août 2020 que Cherry et Ed ont eu leur premier bébé. A cette époque, avec une photo de quelques petits chaussons posés sur une couverture, il écrit : «Salut! Un petit message de ma part. J’ai des nouvelles personnelles que je voulais partager avec vous. La semaine dernière, avec l’aide d’une incroyable équipe de naissance, Cherry a donné naissance à notre belle fille en bonne santé.”. Il annonça ainsi la naissance de Lyra Antarctique Seaborn Sheeran.

En ce sens, il a assuré : «Nous sommes complètement amoureux d’elle, nous sommes dans les nuages. La mère et le bébé se portent très bien, nous espérons donc que vous pourrez respecter notre vie privée en ce moment.”. Comme l’arrivée de sa fille était en pleine pandémie, il remarquait à l’époque : «Je t’envoie beaucoup d’amour et je te vois quand il sera temps de revenir”. Depuis, beaucoup de choses ont changé : elle a présenté son dernier album, entamé une tournée et eu une autre fille !

C’est cet après-midi qu’il a partagé une image sur son compte Instagram officiel qui imite celle de la naissance de Lyra. « Nous voulons vous dire que nous avons eu une autre belle filleEd Sheeran a écrit. À propos de Cherry et de son premier bébé, elle a déclaré: « JeNous sommes très amoureux d’elle et ravis d’être une famille de quatre”. Comme à son habitude, le chanteur de 31 ans a décidé de protéger le visage de la petite fille, bien que cette fois il ait également omis le nom du nouveau-né.

