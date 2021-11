Ed Sheeran et Elton John annoncent le lancement de leur collaboration

Ed Sheeran a révélé de nouveaux détails sur sa future collaboration de Noël avec la légende musicale Elton John, qui, selon le jeune chanteur lors d’un entretien avec la station de radio néerlandaise NPO Radio 2, s’intitulera Merry Christmas. .

«Elton m’a appelé le jour de Noël pour me féliciter. Elton m’appelle toujours presque tous les jours », a déclaré Sheeran. Le musicien dit que John l’a appelé pour partager les nouvelles de sa propre chanson « Step Into Christmas » qui était à la sixième place en popularité à l’époque, alors il a proposé de faire une nouvelle chanson pour les vacances.

La date de sortie de cette nouvelle chanson a été révélée par Sheeran à travers ses réseaux sociaux à travers une vidéo inspirée de la comédie romantique « Love Actually » (qui est devenue l’un des classiques de la saison de Noël ». « À Noël dernier, j’ai reçu un appel de mon ami Elton John et il a dit que nous devrions faire une chanson de Noël. »

« J’ai dit ‘Oui, peut-être en 2022’, mais en fait j’ai écrit le refrain ce jour-là et nous y voilà. Notre chanson de Noël ‘Merry Christmas’ sortira ce vendredi. Il y a des cloches de traîneau, beaucoup d’entre elles », a noté Sheeran à travers son teaser spécial.

Alors que Sheeran connaît actuellement le grand succès de son nouvel album studio, « = », Elton John a récemment souligné que, suite à sa blessure à la hanche, il avait dû reporter sa tournée d’adieu à la scène « Farewell Yellow Brick Road ». reprendra, si tout se passe comme prévu, en 2023.

Cependant, cela ne signifie pas que John se retire complètement de la musique. Le légendaire chanteur et auteur-compositeur a récemment présenté au public « The Lockdown Sessions », un album entièrement réalisé pendant son confinement par la pandémie dans lequel il présente des collaborations avec de grands artistes comme Eddie Vedder, Stevie Wonder ou la pop star Dua Lipa.