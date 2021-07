Ed Sheeran est venu à envisager de se retirer de la musique

Ed Sheeran a révélé les conditions dans lesquelles il envisageait sérieusement de se retirer de la musique. En 2019, le musicien a décidé de mettre sa carrière musicale en pause, qu’il considérait comme définitive au moment où sa femme Cherry Seaborn a donné naissance à la première fille du mariage en septembre dernier, qui a reçu le nom de Lyra.

Lors d’une récente conversation avec SiriusXM, Ed Sheeran a déclaré : « J’ai arrêté de jouer de la musique pendant un moment. Et la musique est entièrement moi en tant que personne. Ensuite, j’ai eu ma fille et je me suis dit ‘OK, c’est tout. C’est moi. C’est probablement juste un papa, je ne vais plus jouer de musique.’

Sheeran note qu’après le grand effort initial pendant les premiers jours de la parentalité, le retour au travail lui a permis de donner le bon exemple à sa fille, considérant qu’il serait plus important pour elle de grandir avec l’idée que ses parents ont un bon travail éthique.

Je suis lentement revenu à la musique comme ça et le processus créatif a recommencé à couler.

Ed Sheeran est revenu sur la scène musicale le mois dernier avec « Bad Habits », un morceau électro pop qui fera partie de son quatrième album studio. La vidéo présente le chanteur comme un vampire punk qui survole les rues de Londres, terrorisant les piétons toute la nuit, avec la collaboration de Fred again et de Johnny McDaid de Snow Patrol.

« Bad Habits » est la nouvelle sortie d’Ed Sheeran après que le chanteur a présenté « Afterglow » fin 2020, une chanson acoustique qui, selon le chanteur, est sortie dans le but d’apaiser les angoisses de ses fans qui l’attendaient. votre nouvelle musique. Le Britannique a également confirmé avoir écrit une nouvelle chanson pour BTS, dont aucun autre détail n’a été présenté.