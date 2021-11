Ed Sheeran en tête de la liste des riches britanniques des moins de 30 ans

Ed Sheeran a pris la première place de la liste des riches britanniques des moins de 30 ans pour la troisième année consécutive.

Magazine de la chaleur’La liste annuelle des jeunes célébrités les plus riches de Grande-Bretagne en est maintenant à sa 11e année. Le chanteur de ‘Shape of You’, 30 ans, est à nouveau en tête grâce à une augmentation de sa valeur nette estimée au cours des 12 derniers mois.

Le nouveau papa vient de sortir son quatrième album studio Égal (=) avant sa première tournée au Royaume-Uni en quatre ans.

Ed possède le single le plus diffusé de tous les temps avec ‘Shape of You’ ainsi que la tournée la plus lucrative de tous les temps.

Quelle est la valeur nette d’Ed Sheeran en 2021 ?

Qui d’autre figure sur la riche liste des moins de 30 ans de 2021 ?

Ed Sheeran, 30 ans (236,5 millions de livres sterling) Harry Styles, 27 ans (80 millions de livres sterling) Petit mélange (66,7 millions de livres sterling) Niall Horan, 28 ans (57,5 millions de livres sterling) Cara Delevingne, 29 ans (52 millions de livres sterling) Louis Tomlinson, 29 ans (47 millions de livres sterling) et Liam Payne, 28 ans (47 millions de livres sterling) Pas de sept en raison d’une sixième place commune Dua Lipa, 26 ans (43,5 €) Zayn Malik, 28 ans (38 millions de livres sterling) Sam Smith, 29 ans (36,8 m) Daisy Ridley, 29 ans (32,8 millions de livres sterling) John Boyega, 29 ans (28,5 millions de livres sterling) Rita Ora, 30 ans (26,5 millions de livres sterling) Stormzy, 28 ans (23,5 millions de livres sterling) KSI, 28 ans (19,6 millions de livres sterling) Lewis Capaldi, 25 ans, (17 millions de livres sterling) NOUVELLE ENTRÉE George Ezra, 28 ans (14,2 millions de livres sterling) Sophie Turner, 25 ans (14,1 millions de livres sterling) Jesy Nelson, 30 ans, (13,5 millions de livres sterling) NOUVELLE ENTRÉE Divulgation (12 millions de livres sterling) NOUVELLE ENTRÉE Tom Holland, 25 ans (11 millions de livres sterling) Tommy Mallet, 29 ans, (9,7 millions de livres sterling) Maisie Williams, 24 ans (8,7 millions de livres sterling) Sam Faiers, 30 ans (8 millions de livres sterling) Millie Bobby Brown, 17 ans (7,2 millions de livres sterling) Jake Bugg, 27 ans, (6,1 millions de livres sterling) NOUVELLE ENTRÉE Saoirse Ronan, 27 ans (5,9 millions de livres sterling) Jodie Comer, 28 ans (5,7 millions de livres sterling) Anne-Marie, 30 ans, (5,4 millions de livres sterling) NOUVELLE ENTRÉE Dave, 23 ans, (5,2 millions de livres sterling) NOUVELLE ENTRÉE

Harry Styles reste la deuxième jeune célébrité la plus riche

Harry Styles conserve sa position de numéro deux dans la liste avec 80 millions de livres sterling. Juste après la scission de One Direction, Harry a gagné 37 millions de livres sterling sur la liste riche.

Harry Styles accepte un Brit Award du meilleur single britannique 2021 (Crédit : PA)

Depuis, il a doublé ce chiffre avec sa carrière solo réussie et ses rôles d’acteur, ainsi que des investissements judicieux, y compris une nouvelle arène de musique live à Manchester.

En plus de la musique, le style vestimentaire unique et fluide de Harry a fait de lui une icône de la mode et lui a valu un contrat de promotion lucratif avec la promotion Gucci.

Little Mix est à la troisième place

Malgré une année difficile pour les filles de Little Mix avec le départ de Jesy Nelson, le verrouillage et deux des membres du groupe devenant mamans pour la première fois, Little Mix est un autre non-mouvement sur Chaleur‘s Rich List cette année, avec une valeur nette de 66,7 millions de livres sterling.

Au cours des dix années depuis qu’ils ont gagné Facteur X, ils ont vendu plus de 60 millions de disques. 2020 a été une année record pour le groupe de filles, malgré les circonstances, avec leur nouvel album Confettis, l’émission de talents de la BBC Petit mélange : la recherche et un prix britannique.

Ils ont prêté leur nom à tout, du parfum Gold Magic aux vêtements pour enfants chez Primark. Et puis il y a les offres Instagram en plus de cela – on estime que Perri Edwards a récolté 36 000 € pour le post annonçant qu’elle attendait un bébé.

Après s’être séparée du groupe, l’artiste solo Jesy Nelson se retrouve cette année en tant que nouvelle entrée sur la liste riche au numéro 19 avec une valeur nette de 13,5 millions de livres sterling.

L’ancien membre de 1D Niall Horan occupe la quatrième place avec une valeur nette de 57,5 ​​millions de livres sterling, tandis que le mannequin Cara Delevingne complète le top cinq avec un chiffre d’affaires de 9,6 millions de livres sterling en 2020.

Liberty Poole est l’insulaire le mieux rémunéré de cette année

Île de l’amour‘s Liberty Poole a été couronné acteur le plus riche de la série à succès ITV cette année, malgré sa séparation de Jake et son départ de la série une semaine avant la finale.

Liberty, qui était étudiante en marketing à Birmingham avant de participer à l’émission, a déjà empoché un contrat d’un million de livres sterling avec la marque de mode In The Style ainsi qu’un contrat à six chiffres avec Skinny Tan.