Ed Sheeran dit qu’il pensait qu’il était gay en grandissant

GOKU WORLD TOURNAMENT / DRAGON BALL Z / FIGURINE FUNKO POP

Goku est l'un des plus grands saiyan de la galaxie dans le dessin animé et le manga Dragon Ball Z. Plus jeune, il pensait n'être qu'un jeune garçon doué pour les arts martiaux avant de découvrir qui il était vraiment. Funko l'a ici représenté dans sa tenue de combat portée durant les championnats du monde d'arts martiaux. C'est un pantalon et une tunique turquoise qu'il porte avec une large ceinture blanche qu'il est en train de serrer. Un Goku à l'air déterminé qui sera du plus bel effet dans votre collection.