Ed Sheeran dit qu’il craint que sa fille ne souffre de dépression

Le chanteur de « Shape of You », âgé de 30 ans, a partagé ses craintes pour sa fille de 14 mois, Lyra, affirmant qu’il ne voulait pas qu’elle connaisse les « moments de bas » qu’il a connus.

Le musicien a ensuite expliqué comment le verrouillage l’avait affecté, révélant qu’il affectait gravement sa santé mentale et avait même cessé de travailler pendant un certain temps.

« Mais ce qui me coupe instantanément, c’est que vous passez un moment avec eux qui est si authentique et si agréable et qu’à la fin, ils demandent une photo.

« Tu te sens comme un animal de zoo. Je ne veux pas me plaindre, j’ai un travail et une vie sympas. Mais je veux juste éviter ça. »

UOKM8 ? est une campagne de 45secondes.fr, mettant en vedette des films et des histoires qui fournissent des conseils et de l’inspiration sur la santé mentale. Explorez plus ici et ne souffrez pas en silence.

DÉRANGE: 0300 123 3393.

Samaritains : 116 123.