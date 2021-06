Ed Sheeran confirme avoir écrit une nouvelle chanson pour BTS

La fièvre de la K-Pop s’est propagée dans le monde entier, et BTS a réussi à se positionner comme l’un des groupes les plus populaires de cette vague musicale, il n’est donc pas surprenant que divers artistes préparent leurs collaborations respectives avec le groupe. .

L’auteur-compositeur-interprète britannique Ed Sheeran, qui prépare actuellement la voie à son nouvel album studio, a confirmé qu’il avait écrit une chanson pour le nouveau matériel BTS, après avoir présenté une collaboration avec la chanson « Make It Right ».

« J’ai en fait travaillé avec BTS sur leur album précédent et je viens d’écrire une chanson pour leur nouveau matériel », a commenté Sheeran lors d’une récente conversation avec Most Requested Live. « Et ils sont super, super cool. » Big Hit Music, la maison de disques du groupe, a confirmé cette nouvelle par une déclaration à la presse sud-coréenne, anticipant cette curieuse collaboration.

Après des mois d’attente, Ed Sheeran a enfin sorti son nouveau single « Bad Habits », qui a été écrit aux côtés de ses collaborateurs réguliers Fred à nouveau… et Johnny McDaid du groupe de rock alternatif Snow Patrol, mettant en vedette un son électro pop accompagné d’une vidéo clip dans lequel Sheeran est dépeint comme un vampire faisant des ravages dans les rues de Londres.

Pendant ce temps, les fans de BTS ont reçu des nouvelles bienvenues cette semaine lorsque le ministre sud-coréen a déclaré dans un communiqué qu’il écrirait une recommandation aux membres du groupe de reporter leur inscription au service militaire, qui est totalement obligatoire dans le pays asiatique de BTS.

Les membres du BTS ont été favorisés par une nouvelle loi dans laquelle les artistes pop qui ont reçu une reconnaissance de leurs mérites culturels devant le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, pourront différer leur candidature au service militaire jusqu’à l’âge de 30 ans. .