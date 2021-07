Ed Sheeran appelé pour vérifier qu’il est en quarantaine pendant l’entretien

Chanteur Ed Sheeran était au milieu d’un entretien lorsqu’il reçu un appel du gouvernement vérifier qu’il était toujours en quarantaine – prouver que même les plus grandes célébrités du pays ne sont pas exemptées des règles sur les coronavirus , ce qui est bien.

Sheeran, 30 ans, parlait à Harry Potter acteurs Oliver et James Phelps – alias Fred et George Weasley – sur leur Normal Pas normal Podcast.

James a également ajouté: « Je viens d’avoir des visions du moment où vous vous cachez chez votre compagnon et que votre mère appelle pour demander si vous êtes seul. »

Expliquant à quel point la transition avait été beaucoup plus difficile qu’il ne l’avait prévu, Sheeran a déclaré : « Les trois premiers mois sont les plus difficiles. Quand vous êtes hors de ça, c’est beaucoup plus facile. Ces trois premiers mois passent vite mais c’est le chaos.