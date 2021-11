Ed Sheeran anticipe une collaboration avec « Pokemon Go »

Après la sortie de « = », son quatrième album studio, l’auteur-compositeur-interprète britannique Ed Sheeran a anticipé une future collaboration avec l’application de téléphonie mobile « Pokemon Go » via ses réseaux sociaux, en publiant via son compte Twitter une promo avec votre nom et le logo de l’application.

Jusqu’à présent, le chanteur n’a pas révélé de détails sur ce en quoi pourrait consister cette collaboration. De plus, le blog officiel de « Pokemon Go » n’a pas publié de nouvelles mises à jour qui certifient comment l’interprète de « Bad Habits » sera impliqué dans les futurs contenus de la plateforme.

Ce n’est pas la première fois que Sheeran montre un grand intérêt pour la franchise « Pokemon ». A travers son compte Instagram, le chanteur a présenté une photographie posant à côté d’un gigantesque coussin en forme de Ronflex, en plus de commenter sa préférence pour « Pokemon Black » sur Twitter.

Lors de l’échange de messages avec ses partisans, Ed Sheeran a souligné que son Pokémon préféré était Articuno, notant qu’il s’agissait d’un Pokémon de glace volant qui pouvait facilement vaincre d’autres Pokémon volants au combat, montrant qu’il avait des notions de base sur la franchise.

La franchise n’est pas étrangère à des collaborations avec de grandes stars de la scène musicale. Cette année, The Pokemon Company a sorti un album commémoratif pour célébrer le 25e anniversaire de la franchise, mettant en vedette les performances exceptionnelles de Post Malone et Katy Perry, cette dernière présentant un clip avec Pikachu, qui est devenu une sorte de mascotte informelle pour le la franchise.

Il reste à confirmer si Sheeran présentera un sujet spécial en rapport avec Pokemon Go ou si l’application comprendra des éléments spéciaux faisant référence à sa musique ou à sa carrière artistique, il ne reste donc qu’à attendre de voir ce que cet inattendu consistera en une collaboration.