Ed Sheeran annonce la sortie de « = », son nouvel album

Les fans d’Ed Sheeran ont attendu longtemps pour enfin entendre parler de son nouvel album studio. Après avoir sorti « + » en 2017, Sheeran a entrepris un projet de collaboration avec divers artistes intitulé « No. 6 Collaborations Project » en 2019, mais depuis lors, il n’y a eu aucun signe majeur d’un nouvel album.

Hier (19 août), Ed Sheeran a finalement confirmé l’arrivée de « = », son cinquième album studio, le 29 octobre prochain via le label Asylum / Atlantic, désormais disponible en prévente. De plus, il a révélé un nouvel aperçu de ce matériel à travers la chanson « Visiting Hours ».

Sheeran a créé « Visiting Hours » lors d’une présentation en direct via son compte Instagram officiel, où il a joué accompagné de sa guitare acoustique depuis un lieu inconnu où il passe des vacances avec sa famille. Le musicien a déclaré que la chanson n’est pas un single, mais qu’elle fait partie de son nouvel album.

Sheeran a également commenté à ses fans que cette chanson était terminée alors qu’il était en quarantaine en Australie, où il a assisté aux funérailles d’un ami proche. Le matériel d’illustration pour la presse sur le nouvel album indique que la chanson a été composée après la perte de son ami et mentor, Michael Gudinski.

Ed Sheeran aurait interprété « Visiting Hours » pour la première fois aux funérailles de Gudinski en mars dernier. Les choeurs de la chanson ont été interprétés par Kylie Minogue et Jimmy Barnes, qui étaient des amis proches de Gudinski. Le musicien a désigné « = » comme « le meilleur travail qu’il ait jamais fait », révélant que le processus de finition de ses 14 morceaux était trop laborieux.

« = (Equals) est un album vraiment personnel qui compte beaucoup pour moi. Ma vie a énormément changé ces dernières années. Je me suis marié, je suis devenu père, j’ai vécu une perte et j’ai réfléchi à ces problèmes au cours de l’album. Je le vois comme mon album de croissance, et j’ai hâte de partager ce prochain chapitre avec vous », a déclaré Sheeran dans sa déclaration. « = (Egals) » a une date de sortie prévue pour le 29 octobre.