Ed Sheeran accusé d’avoir « arraché » The Weeknd avec le son et l’esthétique de Bad Habits

Les gens appellent Ed Sheeran pour avoir copié la campagne After Hours de The Weeknd avec sa nouvelle ère.

Ed Sheeran est critiqué pour les similitudes entre son nouveau single « Bad Habits » et The Weeknd’s Après des heures ère.

Ed Sheeran est de retour. Après son projet de collaborations en 2019 et un single unique en 2020, le joueur de 30 ans est de retour avec son premier single solo depuis « Shape of You » en 2017. « Bad Habits » est le premier avant-goût du prochain, cinquième d’Ed. album studio, qui s’appellerait – (Minus), et il a déjà atteint le sommet des charts de streaming et de téléchargement dans le monde entier.

Cependant, malgré son succès instantané, Ed est également critiqué pour des accusations selon lesquelles « Bad Habits » copie The Weeknd.

Comparez le nouveau son d’Ed Sheeran avec The Weeknd ci-dessous.

Dès qu’Ed a commencé à publier des images promotionnelles pour « Bad Habits » ce mois-ci, les fans ont remarqué des similitudes entre la toute nouvelle esthétique d’Ed et la direction créative de The Weeknd’s. Album après les heures. Non seulement Ed porte un costume de déclaration similaire à celui de The Weeknd, mais l’imagerie de « Bad Habits » est également très sombre et inspirée de l’horreur, tout comme celle de The Weeknd. Après des heures.

Maintenant, la chanson est sortie et les fans ont remarqué qu’elle fait également référence à la musique des années 80 de la même manière que le tube de The Weeknd, « Blinding Lights ». Sans oublier que le visuel des vampires la nuit s’apparente beaucoup plus au travail de The Weeknd qu’à la sortie précédente d’Ed.

Une personne a tweeté : « Ed Sheeran a totalement volé sa nouvelle esthétique du week-end ». Une autre personne a ajouté: « Ed Sheeran a vraiment déchiré toute l’esthétique de Weeknd After Hours ».

ed sheeran a totalement volé sa nouvelle esthétique du week-end — hayley « bob l’éponge coldplaypants » st. james (@hayleystjames) 23 juin 2021

Ed Sheeran est tellement nul pour avoir volé tout le look du week-end – rivière (@kissmeriver) 17 juin 2021

vous voyez tous ce qui s’est passé quand les hommes ne sont pas humiliés… nous avons ed sheeran en regardant le week-end et en se disant « je peux le faire aussi » – Kathleen (@fordhoIden) 22 juin 2021

Ed Sheeran a vraiment déchiré toute l’esthétique de Weeknd After Hours pour son pire single de loin ☹️☹️☹️☹️☹️ https://t.co/hH19uNG3Ua — avvmxx (@avvmxx) 25 juin 2021

Ed Sheeran a donc décidé de faire une version blanche de The Weeknd’s Blinding Lights avec sa vidéo sur les mauvaises habitudes et wow a-t-il échoué de façon spectaculaire… beurk — Izzy תקוה #FreeMotasem (@judaicbxtch) 25 juin 2021

Ce nouveau Ed Sheeran ressemble à une mauvaise imitation du week-end – Slime Newton—Compte de fan (@slimenewton_) 25 juin 2021

Dans l’état actuel des choses, ni Ed ni The Weeknd n’ont répondu aux comparaisons. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

Qu’est-ce que tu penses? Ed Sheeran a-t-il copié The Weeknd ?

