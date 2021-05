Ed Boon de NetherRealm alimente des rumeurs sur le jeu Marvel

Asmodee Marvel - Gant d'Infinite (Le) : Un Jeu Love Letter

dans love letter : le gant drinfinite, le destin de lrunivers est en jeu ! un des joueurs endosse le role du titan, thanos, tandis que les autres constituent une equipe de super heros determines a le stopper.base sur un systeme elegant et accessible, love letter : le gant drinfinite est un jeu de cartes rapide, simple et percutant ! chaque joueur a son tour tire une carte et en joue une. lrobjectif des super heros : reduire les points de vie de thanos a zero. le but du titan ? terrasser ses adversaires ou trouver les 6 pierres drinfinite dans son deck ! le paquet de cartes de thanos est drailleurs rempli de lieutenants malefiques et prets a tout pour vaincre, tandis que celui des joueurs qui se dressent contre eux est plein de heros iconiques.deduction et prise de risques font de love letter : le gant drinfinite un jeu a la fois tactique et profond, qui propose de nombreuses strategies pour les deux camps et des parties rythmees et tendues ! contenunnn 36 cartes,nnn 9 pions pouvoir,nnn 2 curseurs en plastique,nnn 1 sac en tissu,nnn 1 livret de regles.