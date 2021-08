Ed Asner, icône de la télévision bien-aimée et star du « Mary Tyler Moore Show », décède à 91 ans

Ed Asner, une icône de la télévision bien-aimée connue pour ses rôles dans « The Mary Tyler Moore Show » et son spin-off « Lou Grant », est décédé dimanche matin. Il avait 91 ans.

Sa famille a annoncé la nouvelle dans une brève déclaration partagée avec Twitter, écrivant en partie: « Nous sommes désolés de dire que notre patriarche bien-aimé est décédé ce matin paisiblement. »

« Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons », poursuit le message. « Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons. »

Nous sommes désolés de vous annoncer que notre patriarche bien-aimé est décédé paisiblement ce matin. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons. – Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 29 août 2021

AUJOURD’HUI a confirmé la nouvelle avec le représentant d’Asner, Charles Sherman, qui a déclaré que l’acteur « est décédé aujourd’hui paisiblement entouré de sa famille ».

L’acteur primé aux Emmy Awards est né à Kansas City le 15 novembre 1929. Il a débuté sa carrière d’acteur au théâtre, en aidant à fonder le prédécesseur de The Second City, la Playwrights Theatre Company à Chicago, selon Deadline. Son premier rôle à Broadway était dans la production de 1960 de « Face of a Hero », trois ans après ses débuts à la télévision en 1957 dans « Studio One ».

Asner a été choisi pour incarner le personnage grincheux, mais adorable, Lou Grant aux côtés de Mary Tyler Moore, qui a interprété Mary Richards, dans la comédie de longue date « The Mary Tyler Moore Show » de 1970 à 1977. Après la fin de la série, son personnage a reçu sa propre série dramatique dérivée « Lou Grant », qui a été diffusée de 1977 à 1982.

Acteurs américains (rangée arrière de gauche à droite) Valerie Harper, comme Rhoda Morgenstern, Ed Asner, comme Lou Grant, Cloris Leachman, comme Phyllis Lindstrom, (première rangée, de gauche à droite) Gavin McLeod, comme Murray Slaughter, Mary Tyler Moore, comme Mary Richards et Ted Knight (1923 – 1986), en tant que Ted Baxter, posent dans une photo publicitaire de groupe pour la comédie de situation CBS « Mary Tyler Moore », Californie, 1972. Archives de photos CBS / Getty Images

En 2017, Asner a rencontré Al Roker de 45secondes.fr pour parler de son personnage emblématique, disséquer pourquoi tout le monde aimait tant Grant et tracer une ligne où les deux différaient en ce qui concerne la ligne emblématique du personnage, « Je déteste le sperme! »

« Eh bien, je suis assez connu comme un grincheux et selon Lou Grant à la télévision, je déteste le sperme », a déclaré Asner à Al. « C’est un mensonge puant, parce que j’aime le sperme. »

Quand il s’agit de savoir pourquoi les gens ont été attirés par le personnage, Asner a expliqué: « C’est la personne avunculaire que nous connaissons tous dans la vie qui était recroquevillée au début, puis nous apprenons qu’il n’est pas un tel monstre. »

Le défunt acteur a reçu cinq de ses sept prix Emmy pour avoir interprété Grant, devenant l’un des deux acteurs (l’autre étant Uzo Aduba) qui a remporté un Emmy dans les catégories drame et comédie pour le même rôle, selon The Hollywood Reporter. Ses deux autres Emmy Awards sont venus de ses performances dans les mini-séries populaires « Roots » et « Rich Man, Poor Man ».

Les autres rôles notables d’Asner incluent la représentation du Père Noël dans le classique des Fêtes « Elf » et pour son travail vocal dans « Up ! » de Pixar. en tant que personnage principal, Carl Fredricksen.

Plus récemment, Asner a joué dans la comédie « Cobra Kai », mettant en scène Sid Weinberg, le beau-père de Johnny Lawrence. Il était également en tournée dans la pièce de Jeff Cohen « The Soap Myth » dans le rôle de Milton Saltzman, un survivant de l’Holocauste, jusqu’à ce que la tournée soit interrompue par la pandémie.

L’acteur Ed Asner arrive à la première de « UP » à Los Angeles au El Capitan Theatre le 16 mai 2009 à Hollywood, Californie. Barry King / FilmMagic

Quand il s’agit de la plus grande réussite du défunt acteur dans la vie, ce n’est pas l’un de ses rôles ou de ses performances passées. Au lieu de cela, comme il l’a dit à Al en 2017, c’est sa « belle famille ».

Asner a été marié à Nancy Sykes de 1959 à 1988 avant d’épouser Cindy Gilmore en 1998 dont il a divorcé en 2015. Il a eu quatre enfants : Matthew, Charles, Liza et Kate.