Ed Asner a discuté d’un rendez-vous avec Mary Tyler Moore et s’est exprimé à propos de « Up » lors de l’interview finale

Quelques jours avant sa mort, l’interview d’Ed Asner avec The Hollywood Reporter a été publiée dans le numéro du 25 août du magazine, revenant sur sa longue carrière à la télévision et au cinéma.

L’acteur bien-aimé est décédé paisiblement le dimanche 29 août entouré de sa famille. Il avait 91 ans.

Asner a assumé d’innombrables rôles sur divers supports au cours de sa carrière de plusieurs décennies, prêtant son talent et sa voix à des projets allant de « The Mary Tyler Moore Show » et sa série dramatique dérivée Lou Grant » au classique de vacances « Elf » et « Up » de Pixar . «

Dans ce que l’on pense être sa dernière interview, Asner a couvert beaucoup de terrain sur sa carrière et a discuté de certains moments dans les coulisses, y compris une brève mention de son rendez-vous avec Mary Tyler Moore vers la fin de la série, qui s’est déroulée à partir de 1970. à 1977.

Mary Tyler Moore et Ed Asner le 9 février 1995 à l’hôtel Waldorf-Astoria de New York. Ron Galella, Ltd. / Collection Ron Galella via Getty

Asner a confirmé qu’il avait eu un rendez-vous avec Tyler Moore, qui incarnait Mary Richards dans la série en face du personnage grincheux d’Asner, Lou Grant. Bien qu’elle soit une « poupée » selon l’acteur, l’histoire derrière la date était, comme il l’a dit, « terne ».

Le défunt acteur a été reconnu pour ses prouesses d’acteur par une nouvelle génération de cinéphiles pendant les années. Il a capturé la fantaisie du Père Noël dans « Elf » de 2003 aux côtés de Will Ferrell, qu’il a qualifié de « génie » et « l’homme le plus drôle que j’ai rencontré depuis Ted Knight ». Il a touché le cœur de tout le monde en tant que Carl Fredricksen dans le film Pixar primé aux Oscars en 2009 et « écrit avec génie », « Up ».

Asner a souligné: « Ma principale source de courrier traite des titres à une syllabe: ‘Up’ et ‘Elf.' »

Will Ferrell et Ed Asner dans « Elf ». Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Banque D’Images / Alamy Banque D’Images

Dimanche, la famille d’Asner a annoncé qu’il était décédé ce matin-là dans un tweet partagé avec ses proches. Twitter compte, se référant au défunt acteur comme leur « patriarche bien-aimé ».

« Les mots ne peuvent pas exprimer la tristesse que nous ressentons », lit-on en partie sur le tweet. « Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons. »

Nous sommes désolés de vous annoncer que notre patriarche bien-aimé est décédé paisiblement ce matin. Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que nous ressentons. Avec un baiser sur la tête – Bonne nuit papa. Nous t’aimons. – Ed Asner (@TheOnlyEdAsner) 29 août 2021

AUJOURD’HUI a confirmé la nouvelle avec son porte-parole, Charles Sherman, qui a déclaré que l’acteur primé aux Emmy était décédé « pacifiquement entouré de sa famille ».

Né à Kansas City en novembre 1929, Asner a commencé sa carrière dans le théâtre avant de se lancer dans le cinéma et la télévision. Ses débuts à la télévision ont eu lieu en 1957 dans « Studio One », tandis que ses débuts à Broadway ont suivi dans la production de « Face of a Hero » en 1960.

Il a dépeint Grant pendant sept saisons dans « The Mary Tyler Moore Show », qu’il a appelé « l’âge d’or de la télévision ». Asner a décroché trois prix Emmy pour son travail sur la comédie, deux pour la performance exceptionnelle d’un acteur dans un rôle de soutien dans la comédie en 1971 et 1972 et un pour la performance continue exceptionnelle d’un acteur de soutien dans une série comique en 1975.

Après la fin de la série, son personnage a reçu sa propre série dramatique dérivée intitulée « Lou Grant » qui a duré cinq saisons entre 1977 et 1982. Asner a reçu deux Emmy Awards pour son interprétation dans la série, remportant deux prix d’acteur principal exceptionnels dans une série dramatique. en 1978 et 1980. Asner et Uzo Aduba sont les deux seuls acteurs à avoir reçu des prix de théâtre et de comédie pour avoir interprété le même personnage.

L’acteur Ed Asner arrive à la première de « Up » à Los Angeles au El Capitan Theatre le 16 mai 2009 à Hollywood, Californie. Barry King / FilmMagic

Dans sa dernière interview, Asner a admis qu’il s’était plus amusé sur « The Mary Tyler Moore Show » que sur son spin-off dramatique, « Lou Grant », qui a pris la comédie multi-caméras de 30 minutes qui a été filmée devant un public en direct et traduite à un drame d’une heure à une seule caméra sans public.

« L’effet du rire au bon moment a été énormément réparateur et énergisant. Vous n’avez pas cela avec une émission d’une heure, vous ne l’avez tout simplement pas », a-t-il déclaré, ajoutant plus tard: « Il n’y a rien de plus amusant que d’entendre des rires éclatants d’un public. »

Edward Asner et Mary Tyler Moore dans une scène de « The Mary Tyler Moore Show ». Archives de photos CBS / Getty Images

La pandémie a également eu un effet sur la vie et la créativité d’Asner. Avant la pandémie, l’acteur était en tournée dans « The Soap Myth » de Jeff Cohen, décrivant le rôle de Milton Saltzman, un survivant de l’Holocauste.

« Je pense que cela a changé la performance et la créativité autant que toute autre chose », a-t-il déclaré à propos de la pandémie. « Ma vue n’est pas la meilleure et mon ouïe n’est pas la meilleure, donc je ne sors pas beaucoup de toute façon. Je suis assis ici la plupart du temps, m’ennuyant comme l’enfer, ne sachant pas vers qui me tourner. Je ne sais pas. J’attends le prochain concert, et ils sont plus lents à venir maintenant, je peux vous le dire.

Pourtant, même à 91 ans, Asner n’était pas entièrement abonné au fait de se sentir «vieux», déclarant au magazine: «S’il n’y avait pas ma mauvaise jambe gauche, je me sentirais plus jeune.»

Quant à la dernière balle de sa liste de choses à faire ? En famille, bien sûr.

« Je n’ai pas grimpé le Suribachi », a-t-il plaisanté, avant d’ajouter : « Non, je pense juste m’assurer que j’en ai laissé assez pour la famille. »