Écran Samsung: ces innovations OLED sont-elles à venir? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Samsung Galaxy S10 (mono sim) 128 Go noir

Le Samsung Galaxy S10 128 Go noir reconditionné est à la pointe de la technologie, car il est doté des dernières innovations de la téléphonie mobile. Charge rapide, Bluetooth 5.0, USB-C et certification IP68 sont autant de fonctionnalités qui font de ce téléphone un vrai appareil haut de gamme. Les bords du Samsung Galaxy S10 128 Go noir reconditionné sont incurvés et parfaitement arrondis, lui conférant une prise en main unique. Son écran imposant d'une taille de 6,1 pouces est capable d'afficher 16 M de couleurs. Ne perdez plus aucun détail de vos images, vidéos ou jeux favoris ! En parlant d'images, retenez que le Samsung Galaxy S10 128 Go noir reconditionné vous propose un triple capteur photo pour la caméra principale et un capteur photo pour la caméra frontale. De quoi devenir un pro de la photographie ! Doté d'une technologie récente, le Samsung Galaxy S10 128 Go noir reconditionné regorge de fonctionnalités de dernière génération. Par exemple : - Son port USB de type C ; - Son capteur d'empreinte digitale ; - Sa certification IP68.- Tout ceci, en plus de la recharge rapide et la recharge sans fil, fait de ce smartphone un appareil fascinant, résistant (à l'eau et ainsi qu'à la poussière), et facile à utiliser. Son port USB-C est une prise tout-en-un qui vous permettra de le recharger et de transférer des données ou de la vidéo. Avec le Samsung Galaxy S10 128 Go noir reconditionné, vous direz adieu aux inquiétudes liées à l'espace de stockage sur votre smartphone. C'est bien frustrant d'avoir un appareil photo d'exception sans pouvoir capturer tous vos moments forts. Ce téléphone portable vous propose une large capacité de 128 Go, parfait pour contenir tous vos fichiers vidéo, images, sons et applications / jeux. Concernant ces derniers, vous profiterez d'une expérience fluide et rapide grâce à ses 8 Go de mémoire vive. N'hésitez plus et installez tous vos jeux préférés, gourmands en mémoire ou non, car le Samsung Galaxy S10 128 Go noir reconditionné est à même de les supporter sans lag. Le Samsung Galaxy S10 128 Go noir reconditionné a été nettoyé, réinitialisé, désimlocké et testé. Il est donc prêt à l'usage, quel que soit l'opérateur téléphonique auquel vous êtes abonnés. Optez pour le Samsung Galaxy S10 128 Go noir reconditionné, puis réalisez un achat fiable et 100 % sécurisé. Vous pouvez choisir de venir le récupérer gratuitement à l'un de nos points relais ou alors de recevoir le produit directement chez vous. Notez qu'il faut généralement moins de 48 h après l'expédition pour que le colis arrive à vos portes et que si vous n'êtes pas satisfaits, vous disposez de deux semaines pour vous rétracter. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour la tête, un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/ kg pour le tronc et la tête, et 4 W/kg pour les membres.