Écran partagé dans Call of Duty: Black Ops Cold War – qu’est-ce qui fonctionne, qu’est-ce qui ne fonctionne pas?

Comme avec le prédécesseur, vous pouvez jouer à « Call of Duty: Black Ops Cold War » sur consoles en écran partagé. Le mode multijoueur local est à nouveau bien caché et tous les modes de jeu ne sont pas encore pris en charge. Vous pouvez découvrir comment activer l’écran partagé dans « Call of Duty: Black Ops Cold War » ici.

Le compte Activision n’est plus nécessaire

Une amélioration par rapport au prédécesseur « Call of Duty: Modern Warfare » est qu’un compte Activision n’est plus nécessaire pour jouer sur l’écran partagé. Si vous souhaitez jouer à « Call of Duty: Black Ops Cold War » hors ligne sur écran partagé, ni un compte Activision ni un compte PSN ou Xbox Live ne sont requis. Vos amis peuvent simplement s’inscrire avec un compte invité sur votre Playstation ou Xbox.

Si vous souhaitez participer à des matchs multijoueurs avec vos amis sur l’écran partagé local, vous disposez de votre propre compte PSN ou Xbox Live et d’un abonnement PS + ou Xbox Live Gold pour tous les deux Joueur obligatoire – ainsi que le compte Activision susmentionné.

Si vos amis n’ont pas encore de compte console, ils peuvent facilement en créer un directement dans le menu de la console respective. Vous pouvez créer un compte Activision soit à l’avance via le site Web du fabricant, soit directement depuis le jeu.

Comment démarrer le mode écran partagé dans « Call of Duty: Cold War Black Ops »

Le deuxième joueur peut rejoindre le lobby multijoueur en appuyant sur un bouton.

À ce stade, vous trouverez des instructions étape par étape sur la façon d’activer le mode écran partagé dans « Black Ops Cold War »:

Connectez-vous à votre console avec un deuxième contrôleur. Si vous souhaitez jouer hors ligne avec un ami, vous pouvez sélectionner un compte invité. Si vous souhaitez jouer en ligne ensemble, vous devez vous inscrire avec un compte PSN ou Xbox Live disposant d’un abonnement PS + ou Xbox Live Gold valide. Puis lancez « Call of Duty: Black Ops Cold War ». Dans le menu principal, vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez jouer hors ligne ou en ligne. Sur PS4 et PS5, vous pouvez basculer entre les deux modes avec le bouton carré, sur Xbox One et Xbox Series X / S avec le bouton X. Sélectionnez ensuite le mode de jeu « Multijoueur » dans le menu principal. Ouvrez un lobby. Sur le côté droit, vous verrez maintenant une liste de tous les joueurs dans le hall. Pour rejoindre, votre ami doit appuyer sur le bouton X sur la PlayStation ou sur le bouton A sur la Xbox. Optionnel: Par défaut, vous jouez dans « Call of Duty: Black Ops Cold War » avec un écran divisé horizontalement. Sous « Paramètres -> Graphiques », vous pouvez diviser l’affichage verticalement. Pour ce faire, sélectionnez simplement l’élément de menu « Splitscreen » verticalement. Commencez le match.

Si vous le souhaitez, l’écran peut également être divisé verticalement. A lire : "Prince de Perse" obtiendra probablement un remake - pour PS4 et Switch

Écran partagé sur le PC? Comme c’est souvent le cas avec « Call of Duty: Black Ops Cold War », les joueurs sur PC regardent directement dans le tube quand il s’agit de l’écran partagé. Les développeurs semblent toujours avoir à l’esprit l’image classique selon laquelle les jeux sur PC se jouent exclusivement avec le clavier et la souris sur de petits écrans. De nombreux joueurs jouent désormais avec des contrôleurs sur leur PC et utilisent des écrans au format TV.

Limitations et bogues en mode écran partagé

Pour les joueurs qui aiment jouer avec des amis en multijoueur local, le mode écran partagé de « Call of Duty: Black Ops Cold War » est une fonctionnalité intéressante. Comme pour le prédécesseur, cependant, les développeurs ne l’ont pas encore pleinement exploité. Actuellement, seul le mode de jeu « Multijoueur » peut être joué avec un écran partagé. La campagne et « Warzone » ne sont pas jouables en mode écran partagé. Le mode de jeu Zombies n’est actuellement pas encore pris en charge (au 3 décembre 2020), mais au moins une référence à l’écran partagé dans le hall laisse espérer qu’une mise en œuvre pourrait encore venir.

Joueurs invisibles, faible fréquence d’images, pas de HUD pour le deuxième joueur – Treyarch doit encore améliorer l’écran partagé.

Mais même en mode multijoueur, l’écran partagé ne fonctionne pas particulièrement bien. D’une part, il faut vivre avec d’épaisses barres noires sur le bord de l’écran en multijoueur local. Pourquoi pas l’utilisation complète de l’écran comme dans « Call of Duty: Modern Warfare » est possible n’est pas claire. Les joueurs qui jouent régulièrement en mode écran partagé signalent également des déconnexions aléatoires en mode en ligne et des fréquences d’images en baisse. De plus, il peut arriver que les alliés et les adversaires deviennent invisibles en mode écran partagé. Et il peut aussi arriver que le deuxième joueur doive se passer de son HUD. Il y a donc encore beaucoup à faire pour Treyarch.

Sommaire