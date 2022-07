Écran interactif : ce qu’ils apportent à l’éducation de votre enfant

L’écran interactif est devenu au fil du temps, un accessoire de qualité pour l’éducation des enfants. En effet, de nombreuses écoles apprécient son utilisation, que ce soit des écoles primaires, des collèges, ou des lycées. À l’heure où la technologie semble de plus en plus avancée, l’adaptation du milieu scolaire à cette dernière semble inévitable. Ainsi, le tableau interactif remplit parfaitement ce rôle d’objet à la fois utilitaire et technologique.

De plus, à l’heure où la pandémie de COVID-19 a poussé de nombreux écoliers à travailler à distance, le tableau à écran interactif a permis une réelle adaptation.

Qu’est-ce qu’un écran interactif ?

Un écran interactif est un accessoire qui peut être utilisé de manière scolaire, très similaire au tableau interactif. En effet, la principale différence entre ces deux objets réside dans leur forme. Un tableau interactif nécessite des branchements au sol, ainsi qu’une calibration pour pouvoir utiliser la partie interactive de l’objet. L’écran interactif est quant à lui plus pratique, puisque son fonctionnement est identique à celui d’une tablette tactile. L’écran interactif est donc plus simple d’accès, et peut être fixé directement au mur d’une salle de classe, tandis que le tableau, lui, doit être installé depuis le sol.

L’écran interactif est désormais l’accessoire le plus populaire sur le marché pour animer des cours et des leçons par le biais du digital. Cela présente de nombreuses fonctionnalités, ainsi que de nombreux avantages que n’offrent pas des tableaux classiques. On peut donc logiquement se demander si dans quelques années, toutes les écoles en seront équipées.

À quoi sert un écran interactif ?

L’écran interactif possède de nombreuses fonctionnalités. Voici une petite liste de ce que peut apporter un écran interactif :

Animer une réunion de travail. Il est en effet possible de rendre interactive une réunion, phénomène parfois très courant et très ennuyant que ce soit dans la vie professionnelle ou scolaire.

L’écran interactif permet également de travailler à plusieurs sur un même tableau, favorisant ainsi les travaux de groupe notamment.

Partager rapidement toutes sortes de contenus via le tableau

Pouvoir créer des annotations spécifiques pour les élèves

Possibilité de créer des cours adaptés à la classe de vos enfants

Notez bien qu’il s’agit là de quelques exemples de fonctionnalités, l’avantage d’un écran interactif est également sa personnalisation.

Les avantages d’un écran interactif

Le tableau, mais surtout l’écran interactif permet de nombreux avantages que n’avaient pas les tableaux classiques. Pour vos enfants, ce type d’écran est beaucoup plus familier qu’un tableau classique. En effet, même si cela peut déplaire à certains parents, nous vivons en pleine époque du digital, et les enfants, même à un bas âge, sont de plus en plus habitués à se servir d’écrans tactiles. Avoir un écran tactile à l’école leur permet donc d’être plus familier vers leur tableau.

De plus, ce type d’accessoire permet de mieux impliquer les enfants, qui doivent procéder par de la réflexion pour exprimer leurs idées. Cela les familiarise également avec la technologie. Nous savons très bien qu’un jour ou un autre, chaque enfant sera confronté avec un ordinateur, un téléphone, des logiciels. Ainsi, le fait de les confronter dès l’école à cette numérisation permet d’anticiper leurs connaissances à ce sujet.

Où se procurer un écran interactif ?

Il est possible que vous soyez intéressé par un écran interactif, que ce soit pour votre maison, ou bien dans un cadre scolaire. Vous vous demandez alors où est-il possible de se procurer un tel objet ? Il est bien entendu possible de s’en procurer par internet, en choisissant un site fiable, proposant des produits de qualité. Pour ce faire, Speechi semble être la meilleure option possible. En effet, le site propose des écrans interactifs de grande qualité, en définition 4K, et ce, pour des prix corrects au vu de ce que l’on peut voir sur le marché.

Concernant le budget à prévoir pour se procurer un écran interactif, il faut comprendre que ce sont des objets technologiques récents. Ces derniers sont de grande puissance et la rareté sur le marché est encore assez grande. L’option la plus intéressante sur le site de Speechi, c’est qu’il est possible de personnaliser soi-même son écran interactif. Ainsi, il existe la possibilité d’avoir son écran personnel, avec les fonctionnalités qui nous intéressent vraiment.