Écran de verrouillage: voici comment cela fonctionne sur Windows 10 et sur Mac

Souhaitez-vous verrouiller votre écran sous Windows 10 ou Mac? Ici, vous pouvez découvrir quelles combinaisons de touches peuvent être utilisées en un rien de temps.

De nos jours, la sécurité est nécessaire lors de l’utilisation de la technologie, car une grande quantité de données personnelles est accessible via un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou un smartphone. Si vous quittez l’ordinateur même pour une courte période, vous devez faire attention à la sécurité des données. Le moyen le plus simple est de verrouiller l’écran. Voici comment cela fonctionne avec Windows 10 et Mac.

Écran de verrouillage dans Windows 10

Pour verrouiller l’écran d’un ordinateur Windows 10, appuyez simplement sur cette combinaison de touches:

Touche Windows + L

Le système d’exploitation est alors verrouillé et ne peut être déverrouillé qu’en entrant à nouveau le mot de passe.

Vous pouvez également appuyer sur la combinaison de touches « Ctrl + Alt + Suppr ». Cela ouvre un aperçu dans lequel vous pouvez cliquer sur le bouton « Verrouiller » ou simplement appuyer sur la touche Entrée.

La manière classique est via le menu de démarrage. Cliquez sur l’icône Windows 10 dans le coin inférieur gauche de la barre des tâches, puis sur l’icône d’image de profil de votre compte Windows. Ici, vous cliquez ensuite sur l’élément de menu « Verrouiller ».

Dernier point mais non le moindre, une astuce intelligente pour ceux qui ne veulent pas utiliser les raccourcis clavier; Vous pouvez également créer un raccourci sur le bureau qui verrouille l’écran immédiatement en un clic. Pour ce faire, faites un clic droit sur un espace vide du bureau, sélectionnez « Nouveau> Raccourci » et entrez le chemin de l’emplacement de l’élément

« C: Windows System32 rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation »

sur. Confirmez en cliquant sur « Suivant ». Donnez un nom au raccourci et cliquez sur « Terminer ». Double-cliquez sur le raccourci pour verrouiller immédiatement l’écran à l’avenir.

Sur Mac, le raccourci clavier pour verrouiller l’écran est un peu différent de celui de Windows.

Verrouiller l’écran sur Mac

Sur Mac, bien sûr, le verrouillage de l’écran fonctionne un peu différemment en raison de différentes touches. Cependant, vous devez d’abord vous assurer qu’un mot de passe doit être entré après la sortie de l’hibernation sur le Mac. Vous pouvez le vérifier sous « Paramètres système> Sécurité ». Il doit y avoir une coche à côté de « Mot de passe requis » dans l’onglet « Général ». « Immédiatement » doit être sélectionné comme réglage de l’heure.

Comme avec Windows 10, le moyen le plus simple de verrouiller l’écran consiste à utiliser un raccourci clavier avec macOS. Sur Mac, le raccourci clavier commun est:

Contrôle + Commande + Q

Attention! Ne le confondez pas avec « Commande + Q »! Cela fermera uniquement l’application actuellement ouverte.

Vous pouvez également verrouiller l’écran du Mac en cliquant sur l’icône Apple en haut à gauche de la barre de menu, puis en sélectionnant l’élément «Verrouiller l’écran».

Il y a aussi l’astuce avec macOS avec les soi-disant «coins actifs». Cela vous permet de spécifier que le Mac exécute automatiquement une certaine commande dès que le curseur est déplacé vers le coin précédemment défini de l’écran – « Verrouiller l’écran » est également disponible ici. Les coins actifs sont définis sous « Paramètres système> Bureau et économiseur d’écran> Coins actifs ». Ici, vous pouvez maintenant définir ce qui se passe pour les quatre coins de l’écran lorsque vous y déplacez le curseur.

Résumé