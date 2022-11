Écran 240 Hz, Snapdragon 8 Gen 1 et plus appareil photo que mobile : c’est le deuxième smartphone Leica

Après une longue période associée aux mobiles Huawei, maintenant la prestigieuse firme d’objectifs photographiques Leica fournit ses services à Xiaomiavec l’un de ses fantastiques (et gigantesques) appareils photo ornant le dos du Xiaomi 12S Ultra, vendu exclusivement en Chine.

La vérité est que Leica ne se contente pas de signer des objectifs pour d’autres fabricants, mais l’année dernière, il a annoncé qu’il lancerait son premier téléphone, le Leica Leitz Phone. Maintenant, la société légendaire vient d’annoncer que lancera son deuxième téléphone tel que rapporté par Android Authority.

Voici le téléphone Leica Leitz 2

Comme son prédécesseur, le Leica Leitz Phone 2 est basé sur le Sharp Aquos exclusif au Japon, bien que avec des éléments repensés. Par exemple, le terminal affiche des angles vifs et des bords arrondis. L’appareil est d’une couleur blanche immaculée à l’arrière, ce qui permet de mettre en valeur le logo Leica et son immense îlot photo.

Ce capteur arrière est composé d’un Capteur 47.2MP avec une ouverture f/1.9 et un objectif Leica 19 mm. À côté du capteur principal, il y a un autre 1,9 MP pour le mode portrait. L’île gigantesque est recouverte de métal, ce qui lui donne un look élégant et une protection supplémentaire.

Ses spécifications ne sont pas moins impressionnantes et ils nous placent devant un vrai haut de gamme. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui est accompagné de 12 Go de RAM et d’un stockage interne de 512 Go qui, selon ce qui est collecté, est extensible (on imagine ça avec une carte microSD). Le Leiz Phone 2 dispose d’un Batterie 5 000 mAh et un écran de 6,6 pouces avec taux de rafraîchissement impressionnant de 240 Hz.

Leica Leitz Phone 2 : prix et disponibilité

Le téléphone Leica Leitz 2 ce n’est pas un terminal bon marché. A vrai dire, presque rien n’est sorti sous cette marque. Le téléphone Il en coûte environ 1 600 euros pour changer et, bien qu’il n’ait pas encore été confirmé sur quels marchés il apparaîtra, nous doutons fortement qu’il quitte les frontières du Japon. Dans ce pays, il sera mis en vente le 18 novembre.

