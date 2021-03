Ecovacs Deebot N8 Pro + aspire, essuie et se vide

Ecovacs a un nouveau robot aspirateur dans sa gamme: le Deebot N8 Pro + peut non seulement aspirer, mais aussi essuyer. Grâce à la technologie de cartographie et de navigation au laser, il est également particulièrement intelligent lors de la conduite dans l’appartement. La vente commence immédiatement.

La société Ecovacs Robotic présente une nouvelle gamme de modèles. Le Deebot N8 Pro + est le début et est également le modèle le mieux équipé de la série. Deebot N8 et N8 + devraient suivre prochainement. Selon le blog de Cashy, le modèle Pro + déjà disponible diffère des deux autres en ce qu’il peut non seulement passer l’aspirateur, mais aussi avoir une fonction d’essuyage.

Le robot aspirateur cartographie, contourne ou surmonte les obstacles

Le Deebot N8 Pro + doit être particulièrement intelligent lors de la navigation dans l’appartement. Son système de cartographie et de navigation au laser permet la création de cartes de la zone à la vitesse de l’éclair et la conduite précise de l’appartement. Les objets sont reconnus et contournés. Les petits obstacles, tels que les seuils de porte jusqu’à 2 cm, peuvent être surmontés par le robot aspirateur. De plus, selon le fabricant, il détecte également les petites pièces telles que les câbles fins pour éviter les enchevêtrements, par exemple. En plus de l’application, les appareils Google Home et Amazon Echo peuvent être utilisés pour le contrôle. Le fabricant ne fournit aucune information sur les performances de la batterie du robot.

Prix ​​de la série Deebot N8 et de la station d’aspiration

Une particularité du modèle Pro + est une station d’aspiration, qui fait partie de la livraison. Cela prend en charge la vidange du robot aspirateur et ne doit être vidé qu’une fois par mois environ. Des sacs à poussière jetables sont utilisés, fabriqués dans un matériau respectueux de l’environnement et pouvant contenir jusqu’à 2,5 litres de poussière.

Le Deebot N8 Pro + est disponible dès maintenant et coûte 699 euros, y compris une station d’aspiration. Une version Pro sans station d’aspiration suivra en avril pour 499 euros. Une version N8 + avec station d’aspiration sera disponible à la vente à partir de mi-mars pour 599 euros. Après tout, le N8 sera disponible sans fonction d’essuie-glace et sans station d’aspiration pour 399 euros à partir de fin mars. La station d’aspiration peut également être achetée séparément à partir de fin mars au prix de 299 euros.