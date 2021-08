Écoutez Weezer et sa reprise féroce de « Enter Sandman »

Metallica poursuit le travail pour célébrer l’anniversaire de « The Black Album », pour lequel ils ont présenté une nouvelle reprise de leur chanson emblématique « Enter Sandman », interprétée par les icônes du rock alternatif Weezer, qui font partie de ce vaste projet intitulé « Metallica Liste noire. »

Ce 2021 marque le 30e anniversaire de la sortie originale de « The Black Album », le cinquième album studio de Metallica. Pour cette raison, les stars du thrash metal ont rassemblé un matériel spécial de 53 chansons au total qui réunissent divers artistes des États-Unis et d’Amérique latine pour présenter leur propre interprétation de leur chanson préférée sur l’album.

Metallica a partagé sur ses plateformes officielles la nouvelle pochette réalisée par Rivers Cuomo et compagnie, qui garde une certaine fidélité au style de la chanson originale. Ils ont également accompagné cette sortie de la reprise du chanteur nigérian Tomi Owo pour la chanson « Through The Never ».

On y trouve des contributions évidentes comme Weezer ou Corey Taylor du groupe Slipknot, certaines un peu inhabituelles comme Phoebe Bridjers, St. Vincent et Miley Cyrus et d’autres vraiment inattendues comme Juanes, J Balvin, Ah-Ash et Mon Laferte.

La semaine dernière, les membres de Metallica ont également partagé une nouvelle version instrumentale de « Nothing Else Matters » arrangée par le compositeur James Newton Howard pour le film « Jungle Cruise ». Le batteur Lars Ulrich a révélé que le groupe avait collaboré très étroitement avec Howard lors d’une conversation avec Collider en septembre dernier.

Kirk Hammett, guitariste de Metallica, a récemment partagé quelques mots sur le nouveau matériel du groupe, assurant qu’il « peut dissiper la division dans le monde ». Le matériel a continué à se développer pendant la pandémie et James Hetfeld, chanteur principal du groupe, a révélé que 10 de ces nouvelles chansons ont été écrites lors de sessions Zoom.