Écoutez votre conscience et définissez votre place dans le monde

Aujourd’hui, nous allons parler de quelque chose de fondamental pour faire un pas en avant dans notre voyage. Nous sommes les créateurs de notre voyage dans cette dimension espace-temps. Pour cela, dans un premier temps, nous élaborons les circonstances et les acteurs de soutien qui entreront en scène en fonction de l’ouverture possible de la conscience.

Nous percevons qui nous sommes, même temporairement, dans notre position face aux situations que nous créons au contact des autres et de l’environnement, y compris d’autres êtres vivants, tels que les animaux et les plantes.

L’univers qui nous entoure est un luxe de diversité et de sophistication, et nous pouvons apporter à la scène de nos vies, des situations fantastiques et aussi de grands drames qui peuvent nous fournir des plaisirs et / ou des souffrances, donc, en conséquence, des aperçus et des perceptions qui seront comme leviers ou freins. Et tout fait partie du jeu que chacun choisit, clairement ou inconsciemment.

Ce qui peut faire une différence fondamentale pour ceux qui ne sont pas satisfaits de leur performance dans le jeu est: à quel endroit regardez-vous ce qui se passe?

Dans quelle position avez-vous été? Avez-vous une séquence de victoires (devant vous) ou une créature de second rang? Remarquez comment vous vous mettez: 1. Devant des gens qui viennent vous raconter leurs histoires et leurs conflits? 2. Face à votre image de la Conscience Cosmique? 3. Face aux défis que vous vous êtes proposés? Eh bien, c’est beaucoup à regarder, mais cela peut faire la différence entre choisir «lumière allumée» au lieu de tâtonner dans le noir.

La voix qui existe dans la tête – la communication intrapersonnelle – était habituée à être accueillie comme «un sage conseiller» qui nous fait prendre des décisions basées sur la précaution ou l’impulsivité.

Et elle dit «par habitude» que vous devez vous améliorer, que vous devez devenir de plus en plus pour y arriver, et vous lui donnez un vote de confiance extrême.

Et elle a une autre habitude: vous faire croire que les gens sont plus importants que vous, et que pour être accepté et traité avec un minimum de respect, il faut être solidaire et attentif à eux, quelles que soient leurs conditions.

Ainsi, la position que vous choisissez d’entendre «la voix de la conscience» est inférieure à celle de la grande majorité des personnes avec lesquelles vous êtes en relation, à l’exception de celles qui ont une image de soi pire que la vôtre, il convient de noter.

Allons-nous faire une expérience pour allumer la lumière et voir clairement ce qui se passe? Face à n’importe quelle situation, vous n’écouterez pas la voix, ni ce que les gens vous incitent à penser. Vous vous arrêterez et ressentirez ce que vous voulez au lieu de ce à quoi vous vous êtes habitué.

De plus, je vous invite à expérimenter, à supposer que votre place est là-haut, et ce qui se passe dans cette position – bien que la personne que vous avez aidée n’aime peut-être pas la nouveauté. Réalisez les conséquences qui suivront.

Et, pour compléter, répétez entre les dents, avec la posture des personnes de la parole:

– Je n’accepte plus de charges, et je ne prends plus d’engagements qui ne m’apportent plus de bien-être;

– Je n’accepte pas la manipulation, le jugement et la condamnation;

– Je n’accepte plus cette lecture cruelle sur la nature des choses. J’honore ma nature et ma perfection;

– Aujourd’hui, je décide d’être en ma faveur et de me mettre au top. Je suis né pour les hauteurs. Je monte.

Prenez cela au sérieux à partir de maintenant et observez à chaque minute de la journée comment la voix tentera de prouver que vous êtes de second ordre et que vous n’en êtes pas digne.

On n’est comparable à rien ni à personne, mais s’il y a un différend, on peut apprendre à jouer et bien jouer!