Écoutez votre cœur pour mettre fin aux doutes

Ressens, ne pense pas. Avez-vous déjà entendu cette phrase?

Ressens, ne pense pas. Regardez-vous, vos envies et vos rêves, vos souhaits oubliés et discrédités, que vous avez délibérément pensé qu’il valait mieux ne pas bouger parce que ce serait trop de travail, ou même parce que ce serait trop pour vous.

Pouvez-vous ressentir ce que vous avez fait pour vous-même? Créez les conditions pour la réalisation de ce que vous voulez vraiment, de ce qui pourrait réellement changer votre vie pour vous faire sourire le matin, une étincelle dans vos yeux juste parce que vous savez que vous aurez encore quelques heures de pure réalisation personnelle et professionnelle devant vous.

Quelle est votre première phrase mentale lorsque vous vous réveillez? D’accord, d’accord, vous n’êtes pas du genre à vous réveiller en jouant des groupes, mais quand vous êtes réveillé, quelles sont vos phrases mentales pour vous-même? Sont-ils motivants? Sont-ils encourageants? Ou vous réveillez-vous en tissant toutes les charges possibles pour ce jour-là et les précédentes? Pire encore, à venir.

Cela me rappelle une observation intéressante d’un physicien américain sur notre accès au temps. Nous avons des connaissances et une mémoire sur le passé, nous savons tout sur lui, mais nous ne pouvons pas agir dessus, cependant nous ne savons rien du futur, mais nous pouvons agir dans le présent pour le construire.

À quelle heure combinez-vous habituellement les jours de votre vie? Selon Sartre, la vie est un choix. Choisir de réfléchir aux exigences et exiger rigoureusement des résultats grands et sérieux de votre part, jour après jour, ne garantit pas du tout votre succès dans ces efforts, mais cela vous garantit certainement une énorme pression sur votre système nerveux et émotionnel, en emportant toute la grâce et la légèreté de la vie. .

Choisir une vision plus positive n’est pas une baguette magique qui fera disparaître vos problèmes de nulle part, mais cela peut aider, et beaucoup, dans vos conditions émotionnelles à vous garder prêt à relever les défis, à améliorer votre créativité et votre vision de solutions plus larges.

Choisissez de parier sur votre capacité à réussir, à conquérir, à prospérer, à être joyeux, à contribuer à la vôtre et à l’environnement.

Choisissez de parier sur vous-même et sur ce que vous avez vraiment en essence et que vous ne ressentez pas quotidiennement, pensez simplement.