Écoutez Phoebe Bridgers interpréter « Nothing Else Matters »

Phoebe Bridgers est actuellement l’une des artistes les plus remarquables et les plus prometteuses de la scène rock indépendante, c’est pourquoi sa présence dans « The Metallica Blacklist » n’est pas surprenante, un vaste projet dans lequel les stars du thrash metal ont rassemblé plus de 30 artistes de divers genres. et des styles musicaux pour présenter leurs révisions respectives des morceaux emblématiques de « The Black Album ».

Bridgers a produit sa nouvelle version de la ballade acclamée de puissance « Nothing Else Matters » en collaboration avec Ethan Gruska et Tony Berg, en plus de la participation de ses collaborateurs réguliers, Marshall Vore et Rob Moose.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Trent Reznor et Danny Elfman présentent « True », leur nouvelle collaboration

Phoebe Bridgers a partagé quelques mots sur son travail lors d’une récente conversation avec Zane Lowe sur Apple Music 1, admettant les influences baroques de sa performance. « James (Helfield) fait toutes sortes de sauts d’octave et de choses que je ne peux pas faire, et j’ai presque une approche Billie Eilish du micro, chantant en face d’eux, ce qui était vraiment amusant de s’appuyer. »

Phoebe Bridger souligne que son approche avec Metallica était très différente de celle de beaucoup de gens, bien qu’elle se considère comme une grande fan du groupe. La chanteuse souligne que quelque chose qu’elle a toujours aimé dans le style du groupe est le fait que, malgré la musique heavy metal, ils ne reculent pas devant la possibilité de faire des morceaux accrocheurs.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les studios Abbey Road ouvriront au public ce mois-ci

Brigers est le dernier à présenter leur collaboration respective sur « The Metallica Blacklist », après que le groupe de rock alternatif Weezer a dévoilé la semaine dernière sa reprise explosive de la chanson « Enter Sandman », avec le chanteur nigérian Tomi Owo, qui a interprété la chanson. « À travers le jamais ».

Metallica a préparé du matériel spécial avec un total de 53 reprises qui rassemblent de grandes voix telles que Corey Taylor, Miley Cyrus, St. Vincent, ainsi que certains représentants de la musique latine, tels que Ha-Ash, Juanes, Mon Laferte et J Balvin. . « The Metallica Blacklist » a une date de sortie physique prévue pour le 10 septembre.