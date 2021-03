Écoutez Machine Gun Kelly et sa couverture sombre de « A Girl Like You »

À son retour au studio d’enregistrement, Mitrailleuse Kelly a livré avec son partenaire musical Travis Barker une version renouvelée aux accents sombres de « Une fille comme toi», Chanson de l’auteur-compositeur-interprète escnces Edwyn Collins qui a fait partie du nouvel aperçu de «Paradise City», une nouvelle série de Amazon Prime.

Ce programme est un spin-off de la comédie musicale surnaturelle « American Satan », un film sorti en 2017 écrit et réalisé par Ash Avildsen, qui aura à nouveau la participation de Andy Biersack Oui Ben Bruce, chanteur et guitariste respectivement des groupes Black Veil Brides Oui Demander à Alexandrie.

El avance final de esta serie presenta en su banda sonora el trabajo realizado por Kelly y Collins, quienes se alejaron del sonido usual de la década de los 60’s (época en que fue lanzado este tema) para entregar una versión que ofrece un giro siniestro a la chanson

Il s’agit de la dernière version que Kelly a faite depuis cette semaine s’est associée à la star de YouTube Corpse Husband pour présenter un nouveau clip vidéo intitulé «DayWalker», un morceau dans lequel MGK revient à ses origines hip hop / trap avec une vidéo mettant en vedette une série de scénarios robustes.

Machine Gun Kelly a surpris ses fans et les gens en dehors de sa musique quand, fin 2020, il a présenté l’album « Tickets To My Downfall », dans lequel il s’est éloigné de son son habituel pour présenter une œuvre complètement inspirée du punk rock du milieu. -1990. les années 2000, étant l’un de ses plus grands succès « Forget me too », aux côtés de la chanteuse pop Halsey.

Lors d’une récente interview, Kelly a souligné qu’avec son prochain matériau, il cherche à nouveau à «briser le moule» de son style musical, en s’assurant qu’il ne veut pas s’ennuyer en tant qu’artiste, citant la disparité dans la discographie de Kanye West comme exemple. . Jusqu’à présent, il n’a pas confirmé une date estimée pour la sortie de son nouvel album.