Écoutez le vent de Mars souffler dans ces 1ers sons du rover Perseverance

Ces sons sont vraiment d’un autre monde.

Le rover Perseverance de la NASA a enregistré 60 secondes de son martien samedi 20 février, deux jours seulement après son Atterrissage parfait à l’intérieur du cratère Jezero . Le nouveau fichier, qui présente le vrombissement mécanique du rover et le bruissement d’une brise de la planète rouge, est le premier véritable son jamais capturé à la surface d’une planète autre que la Terre.

«Vraiment bien – écrasant, si vous voulez», a déclaré Dave Gruel, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA dans le sud de la Californie, lors d’une conférence de presse lundi 22 février. L’audio a été dévoilé lors de ce briefing, tout comme vidéo à couper le souffle Persévérance capturée lors de son entrée, descente et atterrissage le 18 février (EDL).

Gruel est en charge du système de caméra EDL de Perseverance, qui comprend un micro commercial standard construit par la société danoise DPA Microphones. Cet instrument était censé capturer le son pendant le touché des «sept minutes de terreur» du rover, mais ne l’a pas fait, pour des raisons sur lesquelles Gruel et ses collègues enquêtent. Cependant, le microphone a pris vie assez tôt, enregistrant l’extrait sonore historique samedi.

La persévérance, au cœur de la mission Mars 2020 de 2,7 milliards de dollars de la NASA, comporte également un deuxième micro – un microphone intégré à son instrument SuperCam.

SuperCam n’est pas encore opérationnel; l’équipe effectue toujours des contrôles de santé sur les instruments et sous-systèmes de Perseverance. Une fois que SuperCam sera mis en ligne, le microphone aidera l’équipe de mission à caractériser les roches cibles, en révélant leur dureté et leur fine couche. Le micro pourrait également capturer une variété d’autres sons, tels que les brises martiennes et le craquement de la saleté sous les roues de Perseverance.

Persévérance peut être capable d’enregistrer un son stéréo sur Mars à un moment donné, en utilisant les micros EDL et SuperCam en concert. Il n’y a cependant aucune garantie; le micro EDL n’a pas été optimisé pour une utilisation sur la surface martienne dure et glaciale, on ne sait donc pas combien de temps il durera, Gruel a déclaré à 45secondes.fr la semaine dernière .

Mars 2020 est une mission ambitieuse qui fera progresser l’exploration de la planète rouge de différentes manières, si tout se passe comme prévu. Par exemple, Perseverance recherchera des signes de la vie antique sur Mars sur le sol de Jezero, qui abritait un lac et un delta de rivière il y a des milliards d’années. Le rover collectera et mettra également en cache des dizaines d’échantillons, qu’une campagne conjointe NASA-Agence spatiale européenne ramènera peut-être sur Terre. dès 2031 .

La mission effectue également plusieurs démonstrations technologiques. L’un, un instrument appelé MOXIE (« Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment »), est conçu pour générer de l’oxygène à partir de la mince atmosphère martienne dominée par le dioxyde de carbone. Un autre est le Ingéniosité d’hélicoptère sur Mars , qui vise à devenir le premier giravion à voler sur un monde au-delà de la Terre.

La campagne de test d’Ingenuity sera la première grande activité que l’équipe de mission entreprendra après avoir mis en place Perseverance. Le 4 livres. (1,8 kilogrammes) des vols de l’hélicoptère devraient avoir lieu ce printemps, et l’un ou les deux microphones pourraient enregistrer les sorties historiques.

Les sons haute fréquence s’atténuent très rapidement L’atmosphère de Mars , qui est juste 1% aussi dense que la Terre. Mais les micros pourraient peut-être capter un lavage de rotor grave, ont déclaré des membres de l’équipe de mission à 45secondes.fr.

Un tel audio aura une valeur au-delà des connaissances scientifiques qu’ils fournissent, aidant à rapprocher la planète rouge pour nous tous, a déclaré Gruel.

Lors de la conférence de presse de lundi, il a raconté une histoire sur une conversation qu’il a eue il y a plusieurs années lors d’une visite du JPL. L’un des participants à la tournée était particulièrement enthousiasmé par les microphones prévus par Perseverance. Gruel a demandé pourquoi, et elle a répondu que sa sœur était malvoyante et ne pouvait donc pas obtenir le même plaisir et l’inspiration des photos de rover Mars que la plupart d’entre nous tenons pour acquis.

« Et cela m’a marqué, » dit Gruel.

«J’aurais aimé avoir capturé le nom de cet individu», a-t-il ajouté. « J’adorerais lui tendre la main maintenant et lui dire: ‘Nous l’avons fait. J’espère que ta sœur l’apprécie.' »

Bien que l’enregistrement nouvellement sorti présente le premier véritable audio martien, ce n’est pas le premier son de tout type capturé sur la planète rouge. L’atterrisseur InSight de la NASA « entendu » le vent martien peu de temps après son atterrissage en novembre 2018, après avoir traité des données recueillies par un capteur de pression atmosphérique et un sismomètre.