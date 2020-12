Écoutez le nouvel EP d’Eddie Vedder, ‘Matter of Time’

Le chanteur de Confiture de perles, Eddie veder, a décidé de partager un nouveau EP, suite à la sortie de deux nouveaux singles le mois dernier, ‘Une question de temps’ et ‘Dis salut’.

Le nouveau EP de Vedder a été fait avec des guitares acoustiques qu’il a pu enregistrer de chez lui pendant le 2020, où la reprise de la chanson par Bruce Springsteen, ‘Grandir’, en plus d’un couverture de ‘Futurs jours’, qui apparaît dans « Le dernier d’entre nous, partie II », et pour compléter la liste sont les chansons solo de ‘Porche’ et ‘Respire’.

Vedder a partagé les sujets pour la première fois, ‘Une question de temps’ et ‘Dis salut’ lors d’un concert caritatif en soutenant une fondation de recherche fondée par lui et son épouse Jill.







Liste des pistes Matter of Time:

1. question de temps

2. Dites bonjour

3. Respirez simplement

4. Jours futurs

5. Grandir

6. Porche