Écoutez le nouvel album de Arctic Monkeys en direct du Royal Albert Hall | 45S

Comme ils l’avaient annoncé le 28 octobre via leurs réseaux sociaux, Arctic Monkeys vient de sortir un album live enregistré au Royal Albert Hall en 2018 dans le cadre de leur tournée promotionnelle de l’album «Tranquility Base Hotel and Casino».

Accompagné de l’annonce, le groupe a commenté que «Tous les profits de cette soirée mémorable seront reversés à War Child du Royaume-Uni pour soutenir leur travail essentiel pour protéger, éduquer et réhabiliter les enfants qui ont vécu le traumatisme du conflit et l’horreur de la guerre.

‘Arctic Monkeys Live au Royal Albert Hall’, en plus d’être un album de charité, donne un petit soupir de réconfort aux fans qui, après avoir écouté le ‘Tranquility Base Hotel and Casino’, ont supposé qu’il s’agissait plus d’un matériel Le solo d’Alex Turner, que l’ensemble du groupe, en raison de la faible participation des autres membres à la création et à l’enregistrement des chansons. Cet album, bien qu’il ne contienne pas de nouvelles chansons, garde l’espoir que nous pourrons bientôt entendre de nouveaux contenus des Sheffields.

Même récemment, une rumeur a été générée en raison d’une publication Instagram faite par le photographe, Andreas Neumann, dans laquelle il a été vu Matt Helders derrière une batterie, entouré d’amplis et de claviers, ce qui suggère que quelque chose est déjà en cours d’élaboration. Et bien que la raison de sa présence en studio n’ait jamais été élucidée, tout indique qu’il s’agirait d’une collaboration du batteur avec Josh Homme de Queens Of The Stone Age, puisque Neumann avait précédemment téléchargé des photos du batteur d’Homme, Troy Van Leeuwen.

Cependant, ce fut le cas, les Arctic Monkeys sont revenus et avant la sortie de l’album complet, ils ont sorti deux singles du matériel. « 505 » et « Arabella » seraient choisis, ce dernier ayant un clip vidéo dans lequel des fragments de sa présentation au Royal Albert Hall sont montrés, ainsi que les coulisses et des extraits de son mini-documentaire Warp Speed ​​Chic.

«Arctic Monkeys Live at the Royal Albert Hall» est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques et vous pouvez l’obtenir en format physique ici. Vous pouvez également diffuser l’album ici.