Écoutez le nouveau single de Foo Fighters, «  No Son Of Mine  »

Les Foo combattants ont partagé le deuxième single de leur album suivant, ‘Médecine à minuit’, profitant des festivités de la nouvelle année.

Le nouveau thème vient après la sortie de ‘Honte honte’, qui était le premier aperçu du album suivant du groupe.

Sur le sujet, le chanteur principal du groupe, Dave GrohlIl a commenté: «C’est le genre de chanson qui réside en chacun de nous et si cela a du sens dans le moment, nous la laissons sortir … aux paroles, elle est faite pour toucher l’hypocrisie des dirigeants autoproclamés, des gens qui sont coupables d’avoir commis les crimes qu’ils sont censés commettre. qu’ils doivent se battre ».

« Pendant que nous disons au revoir (va te faire foutre) 2020, et nous changeons le calendrier vers 2021, allons à Nouvel An avec cette nouvelle chanson, «No Son Of Mine» ».







Accompagnant le nouveau single, Foo combattants a également partagé la liste des chansons de ‘Médecine à minuit’, avec un lien pour la prévente. Le disque sera disponible à partir de 5 février du 2021.

Tracklist de ‘Medicine At Midnight’:

1. Faire un feu

2. Honte, honte

3. Cloudspotter

4. En attendant une guerre

5. Médecine à minuit

6. No Son Of Mine

7. Tenir du poison

8. Chasser les oiseaux

9. L’amour meurt jeune