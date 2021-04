Écoutez la surprenante collaboration entre Mick Jagger et Dave Grohl

Malgré la pandémie, cette année nous a offert beaucoup de retrouvailles et de collaborations inattendues, mais aucune n’est aussi surprenante que «Eazy Sleazy», une chanson dans laquelle on peut entendre une collaboration inattendue et surprenante entre Mick Jagger et Dave Grohl.

Les dirigeants des groupes The Rolling Stones et Foo Fighters ont uni leurs forces à travers une nouvelle chanson qui est déjà disponible sur YouTube à partir d’aujourd’hui (13 avril), avec des paroles écrites par Jagger pendant l’emprisonnement forcé pendant la pandémie.

Tandis que Jagger fournit le travail vocal et quelques interventions à la guitare, Grohl s’est chargé de jouer la batterie, la guitare et la basse, chacun enregistrant à distance ses parties respectives depuis son propre studio.

Avec «Eazy Sleazy», l’interprète de «Satisfaction» ou «Sympathy for the Devil» fait quelques références devenues quotidiennes ces derniers mois comme des appels zoom, décrivant l’expérience d’être chez soi avec celle d’une prison, applaudissent faussement le «Danses stupides de TikTok» et j’ai hâte de vivre après COVID et le «jardin des délices terrestres» qui nous attend.

« C’est une chanson que j’ai écrite pour sortir de l’isolement, avec un optimisme bien mérité », explique Jagger à propos de la chanson dans un communiqué. «Merci à Dave Grohl pour sa participation à la batterie, à la basse et à la guitare. C’était très amusant de travailler avec lui. J’espère que tout le monde appréciera «Eazy Sleazy».

À propos de la chanson, Grohl a ajouté ce qui suit: «Il est difficile de mettre des mots sur ce que représente pour moi l’enregistrement de cette chanson avec Sir Mick. C’est au-delà d’un rêve devenu réalité. Juste au moment où je pensais que je ne pourrais pas devenir plus fou, et c’est la chanson de l’été, haut la main! »

Dave Grohl avait déjà collaboré avec Mick Jagger en 2012, lorsque les membres de Foo Fighters se sont présentés comme le groupe de soutien britannique lors d’une soirée d’adieu à la saison de « Saturday Night Live », que Grohl lui-même qualifiait de surprenante.