Écoutez la nouvelle collaboration entre The Weeknd et Swedish House Mafia

Après avoir anticipé la sortie imminente de ce morceau en début de semaine, le groupe de musique électronique Swedish House Mafia a enfin dévoilé sa nouvelle collaboration avec The Weeknd, avec le titre « Moth To A Flame ».

Le thème est le troisième single que Swedish House Mafia présente cette année après une pause créative qui a duré neuf ans, sortant deux chansons en moins d’une semaine en juillet : « It Gets Better » avec Ty Dolla € ign et « Lifeline » avec 070 Secouer. Cette nouvelle vidéo est réalisée par Alexander Wessely.

« Moth To A Flame » était initialement prévu par The Weeknd sur ses réseaux sociaux en septembre dernier lorsqu’il a partagé deux extraits audio dans lesquels il a tagué les comptes officiels de la Swedish House Mafia dans ses publications, suivi d’un teaser vidéo partagé par les deux créateurs. plus tôt cette semaine.

Contrairement à ce que de nombreux fans de The Weeknd en sont venus à croire, cette chanson ne fait pas partie de leur sixième album studio, qui servira de suite au travail effectué sur « After Hours », l’un des albums les plus réussis de 2020. « Moth To A Flame « appartient au nouvel album de Swedish House Mafia » Paradise Forever « , dont la sortie officielle est prévue début 2022.

Parallèlement à ce nouveau single, Swedish House Mafia a annoncé qu’ils effectueraient leur première tournée mondiale depuis 2019, avec un itinéraire qui comprend environ 44 villes programmées, commençant en juillet 2022 avec leurs présentations aux États-Unis, se poursuivant avec le Royaume-Uni et le reste de l’Europe entre les mois de septembre et novembre.

La nouvelle a choqué les fans de la Swedish House Mafia, qui attendent avec impatience leur participation au festival Coachella dans son édition 2022, apparaissant aux côtés de grands interprètes musicaux tels que Rage Against the Machine et Travis Scott. Les billets pour la tournée mondiale du groupe sont maintenant disponibles sur leur site Web. Pendant ce temps, The Weeknd a annoncé qu’il était sur le point de terminer son nouvel album.