Écoutez la couverture des vaccins de «No One Knows» de Queens Of The Stone Age | 45S

Quelques mois à peine après avoir publié ce qui sera son cinquième album d’étude, The Vaccines surprend ses fans en annonçant un EP de reprises intitulé « Cozy Karaoke, Vol.1 », dont la date de lancement est le 5 mars et dont nous avons déjà un premier aperçu, « Personne ne sait » par Queens Of The Stone Age.

Les Londoniens ont choisi d’omettre les guitares dominantes et ils ont priorisé les synthétiseurs au-dessus de tout autre instrument, créant une atmosphère envoûtante qui, accompagnée de la voix intimidante de Justin Young, donne une particularité très rafraîchissante à la chanson. Et le clip vidéo allait bien sûr faire un clin d’œil à l’original, puisque dans la version de The Vaccines, Young peut être vu conduire une voiture à travers Londres, tout comme Queens Of The Stone Age en 2002.

Rappelons que The Vaccines a déjà confirmé la publication d’un nouvel album studio, successeur de ‘Combat Sports’, qui comportera 13 chansons et une durée d’environ 47 minutes. Plus de détails devraient apparaître au fil des mois.

Avec la sortie de la couverture, The Vaccines a également sorti le reste des chansons qui seront sur ‘Cozy Karaoke, Vol.1’Ils incluent « Funnel Of Love » de Wanda Jackson, « Telstar » de Billy Fury & The Tornados, « High Horse » de Kacey Musgraves, « Fire » de Waxahatchee et « For What It’s Worth » de Liam Gallagher.

Alors que nous attendons plus de chansons de The Vaccines, Vous pouvez écouter leur reprise de «No One Knows» ci-dessous.