Écoutez la couverture de Richard Ashcroft de «Bring On The Lucie (FREDA PEEPLE)» de John Lennon | 45S

Après avoir annoncé leur nouvel album studio et révélé la pochette, Richard Ashcroft surprend ses followers en partageant une reprise qu’il a faite de « Bring On The Lucie (FREDA PEEPLE) », le thème de l’ex-leader emblématique des Beatles, John Lennon.

Enregistré aux studios Abbey Road et Redtone à East Palo Alto, Californie, le couvrir marque le retour d’Ashcroft à la production musicale depuis 2018, date à laquelle il a sorti son cinquième album solo ‘Natural Rebel’.

Alors que sur le côté de la vidéo, vous pouvez voir l’ancien chef de The Verve chanter et enregistrer la chanson dans le studio emblématique d’Abbey Road, accompagné de l’apparition constante de la phrase « Free the People » Dans différentes langues. La version ne prend pas de risques pour s’éloigner de celle de Lennon et cela n’en fait pas vraiment une mauvaise chose.

Ashcroft, qui donne la priorité à la satisfaction personnelle, laisse de côté les complexités lors de l’enregistrement et se concentre uniquement sur la prestation d’une performance vocale digne d’un tel sujet. Descendez du nuage d’artistes qui ont brillé avec britpop dans les années 90 et faites ressortir votre côté le plus fanatique de Lennon dans cet hommage attachant.

Ci-dessous vous pouvez entendre la reprise de Richard Ashcroft de «Bring On The Lucie (FREDA PEEPLE)» de John Lennon