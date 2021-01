Écoutez la couverture de King Krule de «Imagine» de John Lennon | 45S

Archy Marshall, mieux connu dans l’industrie de la musique sous le nom de King Krule, a téléchargé sur son compte Bandcamp un couverture à l’une des chansons les plus populaires de John Lennon depuis sa scène solo, nous parlons de « Imaginer », chanson qui donne un nom à l’album auquel elle appartient et que cette 2021 fête ses 50 ans de sortie.

Il couverture Il présente certaines similitudes avec la version de Lennon et ne prend pas de risques majeurs lors de l’exécution. King Krule avec cette voix si tirée et sombre donne sa version d’une essence très particulière, ainsi que les instruments qu’il utilise, car avec sa voix, les guitares émulent les pianos et cela apporte de la chaleur à la progression du thème, pas besoin de plus pour réaliser un couverture aspirait au thème emblématique.

De cette façon, King Krule rejoint la longue liste des artistes qui l’ont fait couvertures à la fois Lennon et les Beatles, parmi lesquels on peut trouver: Beck, David Bowie, Arctic Monkeys, Coldplay, Oasis, Elton John, Ozzy Osbourne, Queen et bien d’autres, qui malgré les années continuent de perpétuer l’héritage musical de Lennon.

Et bien qu’en 2013 j’avais déjà fait un couverture d’hier pour son émission à Dans Monte Le Son, maintenant avec Imagine on voit que Krule ne voulait rien précipiter du processus d’enregistrement et le publier à l’heure qu’il voulait. Tout cela tiré de sa brève description de la couverture dans lequel il a mis « Enregistré en transpirant, l’été dernier, pour un ami ».

Ci-dessous, vous pouvez entendre le couverture de King Krule à « Imagine ».