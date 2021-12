Écoutez la collaboration de Noël d’Elton John et Ed Sheeran

De grandes attentes ont été générées après la confirmation d’une collaboration de Noël entre l’auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran et la légende musicale Elton John, qui atteint enfin le public avec « Merry Christmas », une chanson qui a également été accompagnée de son clip vidéo respectif, qui capture les éléments visuels typiques de la saison selon la tradition anglo-saxonne.

Sheeran et John ont écrit cette chanson ensemble, qui a été produite par Steve Mac. Il s’agit de la première collaboration que les deux ont faite, scellant ainsi une amitié que les deux artistes ont partagée au cours de la dernière décennie.

Le métrage est réalisé par Jason Koenig, mettant en vedette les apparitions spéciales de Mr Blobby, Jonathan Ross, Big Narstie, Michael McIntyre et The Darkness, recréant quelques séquences vidéo emblématiques de la saison telles que « Last Christmas » de Wham !, « Merry Christmas » de Shakin ‘Stevens, » Walking in The Air » de The Snowman ou » Stay Another Day » de East 17.

Sheeran et John reverseront tous deux le produit de la chanson sous forme de redevances ou de ventes du single à la Ed Sheeran Music Foundation dans le Suffolk, ainsi qu’à la Elton John Foundation pour soutenir les patients atteints du SIDA. L’arrivée de cette chanson aurait été anticipée par Sheeran lui-même en octobre dernier lors d’une interview sur la radio néerlandaise NPO Radio 2.

Selon Sheeran, Elton John l’a appelé pour lui faire part de la nouvelle que son ancienne chanson « Step Into Christmas » était au numéro 6 des charts de popularité, ce qui lui a donné l’idée de l’inviter à faire une collaboration spéciale pour les festivités.

L’arrivée de cette chanson était anticipée cette semaine avec une vidéo spéciale pour les réseaux sociaux dans laquelle Sheeran vient à la porte de John dans le style de la comédie romantique « Love Actually », une bande d’anthologie narrative dont les histoires s’entrelacent car elles se développent en dehors de Noël.

Récemment, Sheeran est en pleine promotion de « = », son quatrième album studio tant attendu, tandis qu’Elton John a sorti « The Lockdown Sessions », un matériel entièrement produit pendant le confinement par la pandémie dans lequel il a collaboré avec de grandes personnalités de la musique. comme Eddie Vedder, Dua Lipa ou Stevie Wonder.