Écoutez Jake Bugg et sa version rock des «Circles» de Post Malone

« Le saignement d’Hollywood», Troisième album studio de l’auteur-compositeur-interprète hip hop Post malone, a réussi à laisser une grande empreinte dans la carrière de son interprète. Parmi les thèmes de ce matériel primé Emmy de 2019 a la présence de «Cercles« Ce qui, jusqu’à présent, reste parmi les principaux graphiques de popularité.

Accompagné d’un groupe complet, l’auteur-compositeur-interprète britannique Jake Bugg il s’est mis au travail pour faire une nouvelle reprise de cette chanson, lui donnant un style rock and roll complet. Le résultat final parvient à respecter la fraîcheur du thème d’origine, mais en même temps, il se sent comme l’un des thèmes originaux de Bugg.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Slash anticipe la nouvelle musique de «Guns N ‘Roses» en 2021

Bugg décrirait « Cercles« Comme » une grande chanson pour un grand artiste « via son compte Twitter officiel. Selon The Sun, Bugg est en phase finale de production pour son prochain album. «Quant à la musique, elle est pratiquement complète. Maintenant, avec toute la question de l’enfermement, je vais essayer d’écrire un peu plus », rapporterait l’artiste.

Selon le même support, Bugg il travaillerait sur un projet quelque peu inhabituel pour sa carrière. Ceci est une chanson pour la bande originale d’un documentaire sur le joueur de football Ronaldinho Gaucho, qui est une production de Andrew et Douglas Stuart, qui a travaillé sur certains de ses clips vidéo.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les membres de Metallica ne se souviennent pas comment ils ont rencontré Kirk Hammett

Au cours du mois d’octobre, Bugg a sorti le single « Tout ce dont j’ai besoin». Cela rejoint deux sorties ultérieures que l’artiste a faites tout au long de l’année: « Trou de lapin » et « Sauveurs de la ville». Ce sont ses dernières sorties depuis 2017, il a sorti son album « Des coeurs qui fatiguent».

Robin Pecknold, leader du groupe Renards de la flotte, révélerait que Post malone était sur le point d’apparaître dans « Rive», Un nouvel album du groupe dont l’artiste serait un grand fan de son travail, et dont la collaboration n’a pas pu se concrétiser faute de temps dans son emploi du temps.