Écoutez en profondeur ces sons d’inspiration céleste de la NASA (Vidéos)

Un projet unique d’astronomie et de musique a transformé les données des vaisseaux spatiaux de la NASA en bains sonores célestes dans un ensemble de nouvelles vidéos.

Mercredi 24 mars, la NASA a publié trois vidéos réalisées en collaboration avec son Chandra X-Ray Center (CXC) et le programme de sensibilisation scientifique SYSTEM Sounds. Les vidéos mélangent les données de lumière du Le télescope spatial Hubble , observations prises par la NASA Observatoire Chandra X-Ray et d’autres vaisseaux spatiaux, et affichez-les avec des éléments audio et visuels uniques et étonnants.

Dans les vidéos, vous pouvez écouter l’interprétation sonore subtile, scintillante et douce du Chandra Deep Field Sud , la cascade du Nébuleuse de l’oeil de chat et le frottement des fréquences de frottement pour Messier 51 .

En rapport: Voici à quoi ressemble une supernova, selon la NASA

Le projet vidéo a été dirigé par le scientifique en visualisation Kimberly Arcand du CXC, l’astrophysicien Matt Russo (qui a donné un 2018 TED parle de la sonification des données ) et le musicien Andrew Santaguida de SYSTEM Sounds.

Sonification des données est à parts égales l’effort artistique et la communication scientifique. La lumière et le son sont différents, mais peuvent être modifiés dans le matériel audio ou visuel pour fournir différents types d’informations.

La lumière est composée de ondes électromagnétiques , qui n’ont pas besoin d’un support pour voyager: c’est pourquoi la lumière des étoiles lointaines peut atteindre la Terre, voyageant à travers le vide de l’espace. Le son, quant à lui, est constitué d’ondes mécaniques, ce qui signifie qu’il doit traverser un matériau, comme l’eau ou le gaz, pour exister.

Bien que le son ne puisse littéralement pas atteindre les oreilles humaines à partir de ces objets célestes éloignés, la transformation de données en son peut alerter le cerveau sur les relations entre différentes longueurs d’onde sur le spectre électromagnétique en utilisant des intervalles musicaux pour représenter des différences ou des similitudes dans les données. Les créateurs de ce projet mettent en évidence différents éléments dans chacune des vidéos.

Au sommet de ce trio d’images se trouve une vue du Chandra Deep Field South. En bas à gauche se trouve la nébuleuse de l’oeil de chat et en bas à droite, la galaxie Whirlpool (Messier 51). (Crédit d’image: NASA)

Le Chandra Deep Field South est l’image la plus profonde jamais prise Rayons X , et les points colorés représentent des galaxies ou des trous noirs supermassifs qui vivent au centre des galaxies. La gamme complète des longueurs d’onde des rayons X présentes dans ce domaine est énorme, donc pour les représenter pour nos yeux, les scientifiques ont utilisé le rouge pour les rayons X à faible énergie, le vert pour la force moyenne et le bleu pour les rayons X à haute énergie.

Ces sons prennent le champ de couleur unidimensionnel et le transforment en une expérience phénoménologique où le son transmet des différences énergétiques.

« Joué comme un son … la gamme complète des données peut être expérimentée », ont écrit des responsables de la NASA dans le communiqué de presse décrivant les vidéos .

La position stéréo des sons aide également le spectateur à savoir si une hauteur correspond à une couleur sur le côté gauche ou droit de l’image.

En rapport: Des images époustouflantes de Hubble, Chandra et plus encore

Il y a une sensation de « vol dans l’espace » qui vient de la vidéo de sonification des données faite de la nébuleuse de l’oeil de chat. C’est parce que le son de cette vidéo illustre ce qui se passe à différentes distances du centre de la spectaculaire nébuleuse.

Un balayage semblable à un radar se déplace dans le sens des aiguilles d’une montre. La lumière plus brillante observée par Hubble est plus forte, et la lumière qui se trouve plus loin du noyau de la nébuleuse est à un ton plus élevé.

« Les pas montants et descendants qui peuvent être entendus sont dus au balayage radar passant à travers les obus et les jets dans la nébuleuse », ont écrit des responsables de la NASA. Les données radiographiques de Chandra sont représentées en utilisant ce que la NASA a décrit comme un son «plus dur».

Les sons dissonants de la sonification des données de la galaxie Messier 51 représentent des observations de Hubble, Chandra, l’ancien télescope spatial infrarouge de la NASA Spitzer et l’ancien télescope ultraviolet de l’agence spatiale GALEX . Comme la vidéo de la nébuleuse de l’oeil de chat, le son suit ici une ligne radar animée glissant dans le sens des aiguilles d’une montre à travers la galaxie orientée face à face.

Messier 51 est populairement connu sous le nom de Whirlpool Galaxy et, à juste titre, la musique délivre un bain sonique de hauteurs liées à la tension qui correspondent à la lumière infrarouge, optique, ultraviolette et aux rayons X. Les sons courts et brillants correspondent aux taches de lumière compactes observées occasionnellement le long des bras galactiques.

« Aux longueurs d’onde dans lesquelles les bras en spirale sont proéminents, les hauteurs rampent vers le haut à mesure que la spirale s’éloigne du noyau. Un bourdonnement constant associé au noyau lumineux peut être entendu, ponctué de sons courts provenant de sources compactes de lumière dans la galaxie, « ont écrit des responsables de la NASA dans une description vidéo.

Auparavant, SYSTEM Sounds mettait de la musique au Piliers de la création , les TRAPPIST-1 exoplanètes et les Nébuleuse de l’hélice . Plus de leurs vidéos sont disponibles pour visionner ici . Le Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Massachusetts gère le Chandra X-Ray Center (CXC) pour la NASA.

Suivez Doris Elin Urrutia sur Twitter @salazar_elin. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.