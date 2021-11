Écoutez Dave Grohl et sa reprise explosive de « Blitzkrieg Bop »

Le chanteur et chanteur des Foo Fighters Dave Grohl a rejoint le musicien et compositeur Greg Kurstin dans leurs efforts continus pour couvrir les musiciens juifs à travers une nouvelle édition de « Hannukah Sessions », qu’ils tiendraient l’année dernière pendant les vacances.

Grohl et Kurstin présenteront une nouvelle couverture pour chacun des huit jours qui s’inscrivent dans cette tradition d’origine juive connue sous le nom de « Fête des Lumières ». Dans le deuxième volet de cette nouvelle édition, les deux musiciens ont présenté une reprise explosive de « Blitzkrieg Bop », l’une des chansons les plus connues du groupe punk Ramones.

« Il était une fois, deux gentils jeunes juifs du Queens nommés Jeffrery Hyman et Thomas Erdelyi ont changé le monde pour toujours avec leur musique, tout comme Joey et Tommy Ramone », ont partagé Grohl et Kurstin dans la description de la vidéo.

Lors de l’édition de l’année dernière de « Hannukah Sessions », Dave Grohl a partagé une reprise de « Rock and Roll » de The Velvet Underground, notant qu’en réalisant ce projet, il a pu se souvenir de deux choses d’une grande importance pour lui en 2020 : la musique et l’espoir. « Le projet, qui a commencé comme une idée idiote, a grandi pour représenter quelque chose de plus important pour moi », a commenté le musicien à l’époque.

« Cela m’a montré que ce simple geste de répandre la joie et le bonheur va loin, et pendant que nous attendons, nous devrions tous faire un effort pour le faire, peu importe le nombre de bougies restantes pour allumer la menorah. » Grohl et Jurstin ont couvert d’autres artistes importants tels que Drake, Peaches et Beastie Boys.

Ce mois-ci, Foo Fighters a sorti un nouveau clip pour leur single « Love Dies Young », qui fait partie de leur 10e album studio « Medicine At Midnight », sorti en février dernier. Dans cette vidéo, l’acteur Jason Sudeikis est présenté comme l’entraîneur d’une équipe de natation synchronisée, dont les visages ont été remplacés par des membres du groupe.