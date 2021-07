Écoutez « Cosmic Empire », la démo inédite de George Harrison

En avant-première du coffret édition spéciale pour le 50e anniversaire de l’album « All Things Must Pass », une démo acoustique de « Cosmic Empire » a été dévoilée, une chanson composée par George Harrison qui jusqu’à aujourd’hui avait réussi à rester inédite devant de ses fans. .

La nouvelle version spéciale de ce matériel de l’ancien guitariste de « The Beatles » a une date prévue pour le 6 août, y compris des versions complètement remasterisées de leurs chansons, ainsi que de nouvelles chansons jamais entendues auparavant.

« All Things Must Pass » a été entièrement remixé en utilisant les bandes originales de leur enregistrement. Dhani, fils de George Harrison, a assuré la production exécutive de cette nouvelle édition, avec l’aide de l’ingénieur du son Paul Hicks, qui a des crédits sur des albums rock emblématiques tels que « Goat’s Head Soup » des Rolling Stones ou « Gimme Some Truth. « Par John Lennon.

La nouvelle réédition de « All Things Must Past » comprendra une version huit vinyles ou cinq CD plus un ensemble Blu-ray, ainsi que des versions triple vinyle et double CD, qui peuvent désormais être pré-commandées. Les exécuteurs légaux du matériel de George Harrison auraient anticipé la relance de cet album en novembre dernier.

« Nous avons gratté des montagnes de ruban adhésif, et ils continuent d’apparaître. Des boîtes et des boîtes d’entre eux », a déclaré le fils de Harrison à propos du processus de commande du matériel pour l’album. « Rendre cet album plus clair était l’un des plus grands souhaits de mon père et quelque chose sur lequel nous avons travaillé ensemble jusqu’à sa mort, mais avec l’aide des nouvelles technologies et du travail de Paul Hicks sur ce projet, nous sommes en mesure de le réaliser ».

Les fans de George Harrison pourront en savoir plus sur son temps avec les Beatles dans le documentaire de Peter Jackson « Get Back », qui a été remodelé pour être une mini-série de trois épisodes sur Disney +. Celui-ci se concentre sur les enregistrements de « Let It Be », l’avant-dernier album du groupe, ainsi que sur du matériel inédit de leur dernier concert sur le toit de Savile Row à Londres.